Nessun quadro di amministrazione contiene la voce “detective“. Quando un’azienda sanitaria arriva a ingaggiarne uno, come risulta dagli atti dell’Ulss 2 di Treviso — dodici mesi, 158.600 euro — ha già smesso di credere alla propria strumentazione di bordo. Il fatto è locale, l’istruttoria è regionale, ma il capitolo che apre è l’illusione più tenace di trent’anni di riforme sanitarie: che la qualità di un servizio pubblico si deduca da una batteria di indicatori.

Non si può. La sanità è l’unica funzione dello Stato che tocca insieme il corpo delle persone, i loro dati più intimi, il denaro di tutti e il lavoro di centinaia di migliaia di professionisti. Ognuno di questi piani ha una metrica propria, incompatibile con le altre. L’efficienza premia i tempi stretti, la relazione di cura ha bisogno del tempo lungo. La trasparenza chiede che tutto sia tracciato, la riservatezza che quasi nulla circoli. La produttività misura le prestazioni erogate, l’appropriatezza quelle evitate. Chi dirige un’azienda sanitaria non ottimizza un sistema: arbitra un conflitto fra beni che valgono tutti e non si sommano.

Gli indicatori quel conflitto non lo vedono. Vedono il badge timbrato, non il medico che resta in reparto oltre il turno; il volume di visite, non la diagnosi mancata. E quando la realtà sfugge alla griglia — sfugge sempre — la tentazione è procurarsi un occhio esterno che guardi al posto della griglia, senza avvedersi di aver affidato a un fornitore privato il trattamento di dati sensibili il cui perimetro contrattuale, denuncia un consigliere regionale, arrivava fino ai pazienti.

Qui la faccenda supera il luogo. Il regionalismo sanitario viene raccontato come questione di riparto e di conti, e il Veneto – che sull’autonomia corre – lo sa meglio di chiunque. Ma il terreno di prova non è solo il sistema sanitario: è l’ospedale di provincia dove qualcuno, una mattina di dicembre, firma un atto e decide che cosa conti davvero.

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