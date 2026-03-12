C’è un confine tra il Veneto dall’Emilia-Romagna che non è è segnato in nessuna mappa. Eppure quel confine esiste, pesa, e ha prodotto nel tempo una delle anomalie più clamorose della geografia istituzionale italiana: un ecosistema unico, riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità, diviso tra due parchi regionali che non si parlano, due amministrazioni che si guardano con diffidenza, due identità politiche che hanno faticato — e spesso fallito — a trovare un linguaggio comune.

Il Parco del Delta del Po è il caso emblematico. La legge quadro sulle aree protette del 1991 aveva previsto un unico parco interregionale, gestito congiuntamente da Veneto ed Emilia-Romagna. Non se ne fece nulla. Dopo anni di trattative e polemiche, nel 1996 nacque il Parco regionale emiliano-romagnolo, l’anno dopo quello veneto. Due enti, due piani di gestione, due budget, due logiche. Lo stesso territorio, la stessa acqua, gli stessi aironi cenerini. Una ferita amministrativa che ancora non si è rimarginata, e che costa: in termini di attrattività turistica, di capacità di intercettare fondi europei, di forza negoziale verso Roma. Qualcosa, negli ultimi anni, si è mosso. E vale la pena raccontarlo, specie in una settimana in cui il Polesine torna al centro del dibattito politico nazionale. Le province di Ferrara e Rovigo hanno firmato un protocollo d’intesa per costruire un marketing territoriale integrato intorno al Delta, provando a superare — almeno sul versante turistico e promozionale — la frattura istituzionale che la politica non ha saputo sanare. L’idea è semplice quanto ambiziosa: trattare l’area del Delta come un’unica destinazione, con un’offerta coordinata che valorizzi tanto le valli di Comacchio quanto le foci del Po di Venezia, tanto le pinete di Mesola quanto le dune di Rosolina.

Ma c’è di più. Nell’ambito del percorso di allargamento della Riserva MAB UNESCO Po Grande, che coinvolge diciannove comuni delle province di Ferrara, Pavia e Rovigo, l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha avviato un percorso condiviso per illustrare le opportunità che il programma UNESCO può offrire al territorio nel favorire un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente. È un segnale concreto: le istituzioni locali stanno capendo che il riconoscimento internazionale vale solo se viene presidiato e governato in modo unitario. Il tema, a ben guardare, è più profondo di una questione burocratica. Rovigo e Ferrara sono due province che condividono non solo un ecosistema ma una traiettoria: entrambe marginali nei rispettivi sistemi regionali, entrambe lontane dai centri decisionali di Venezia e Bologna, entrambe alle prese con lo spopolamento, l’invecchiamento della popolazione, la difficoltà di attrarre investimenti. Sono province di confine in tutti i sensi — geografico, economico, politico. E proprio per questo, la cooperazione non è per loro un optional culturale: è una necessità strutturale.

La visione transregionale non è un lusso che ci si può permettere quando tutto va bene. È la condizione minima per competere in un’economia che non guarda alle carte geografiche. Le aziende che si insediano nel Delta del Po non chiedono se sono in Veneto o in Emilia-Romagna. I turisti olandesi che pedalano lungo il Po non sanno dove finisce una regione e inizia l’altra. I fondi europei premiano la capacità di costruire reti, non la fedeltà ai confini amministrativi. Rovigo e Ferrara lo sanno. La sfida è convincere le rispettive capitali regionali — Venezia e Bologna — che il confine è un limite da superare insieme, non un primato da difendere.

Mario Alberto Marchi