Dal 22 al 24 maggio Brescia diventerà il luogo in cui l’Europa si guarda allo specchio, interrogandosi sui temi cruciali per il suo futuro, senza che questo sia un futuro di chiusura, ma di apertura nel rispetto dei propri valori. Tre giorni in cui politica, impresa, cultura e società civile si incontreranno per capire se e come l’Europa potrà rilanciarsi in un mondo sempre più competitivo. Brescia, il cui motto è “la tua città Europea”, non poteva che essere lo spazio dove parlare di come manifattura e innovazione, energia e politica internazionale, regole e governance europea si intreccino in un momento di profonda revisione.

Un progetto condiviso con chi ci crede

FPS26, il summit annuale di FutureProofSociety, nasce grazie alla collaborazione con il Comune di Brescia – e grazie a un gruppo di istituzioni e imprese che vogliono investire in nuove idee e nuovi dialoghi.

“Quando il mondo cambia sotto ai piedi alla velocità in cui sta succedendo oggi, possiamo decidere di fare la fine del gatto in tangenziale o essere parte di coloro che guardano al futuro che vogliono costruire, innovare e, insieme ad aziende, media e policy maker, camminare poi a gambero fino a tornare all’oggi per costruire davvero un percorso realizzabile di futuro,” dichiara Alessandro Tommasi, Founder e Amministratore Delegato di FPS.

Chi salirà sul palco (e perché vale la pena ascoltarlo)

Tante le voci diverse e autorevoli del panorama europeo già confermate, tra le quali Garry Kasparov, campione di scacchi, attivista per i diritti umani e dissidente russo; Wolfgang Ischinger diplomatico tedesco, già presidente della Munich Security Conference – dal 2008 al 2022 – oggi Presidente del Consiglio di Fondazione, Alex Lieberman, fondatore di Tenez e Morning Brew, tra le realtà media piu innovative al mondo, il Vicepresidente del Parlamento Europeo Nicolae Ștefănuță; Caolan Robertson, YouTuber da milioni di visualizzazioni che da Kyiv lotta contro la propaganda russa.

Ma anche tanti imprenditori italiani che il futuro lo costruiscono ogni giorno, con responsabilità e innovazione: da Maddalena Adorno, Founder dell’azienda biotech Dorian Therapeutics, spin-off della Stanford Medical School, nato per sviluppare terapie capaci di contrastare l’invecchiamento cellulare e le patologie correlate, ad Andrea Rocchetto, che grazie a Ephos è stato nominato dal TIME come uno dei 100 business leader più influenti nella promozione dell’azione climatica, a Luciano Belviso, che in Puglia ha fondato Blackshape Aircraft, azienda specializzata nella realizzazione di aeromobili ultraleggeri da turismo.

Tra i momenti istituzionali di maggior rilievo, un dibattito tra diversi Vice-Presidenti del Parlamento Europeo tradotto live con strumenti di Intelligenza Artificiale, occasione per un vero confronto fra politici europei di tutte le famiglie politiche oltre che la presenza di rappresentati del Governo la cui partecipazione sarà confermata nelle prossime ore.

Non solo talk: cultura, sport e inclusione

Poiché si parla di futuro, ma lo si costruisce nel presente consapevoli anche della propria storia, FPS26 offrirà anche altro: dallo spettacolo Storie di Canzoni Live con Francesco Oggiano in occasione degli 80 anni della Repubblica, a una partita benefica di baskin – lo sport inclusivo che abbatte le barriere tra persone con e senza disabilità grazie a delle regole scritte e pensate per incentivare i comportamenti degli attori in campo.

Perché Brescia

Brescia non è soltanto simbolo del tessuto produttivo italiano. È crocevia di culture, innovazione e impegno civile. L’Europa non si fa solamente a Bruxelles: si fa anche nelle città che producono, innovano e ci credono ancora. Ospitare FPS26 significa riconoscere il ruolo delle città medie europee come laboratori di futuro. Perché solo chi ha il coraggio di immaginare il domani, ha il diritto di guidare l’oggi.

“Accogliere FPS26 a Brescia significa dare forma concreta alla nostra identità di città europea. Non è solo uno slogan: è una responsabilità. In un momento in cui l’Europa si interroga sul proprio ruolo nel mondo, sulle sfide energetiche, industriali e geopolitiche che abbiamo davanti, crediamo che il confronto debba uscire dai palazzi istituzionali e vivere anche nei territori, nelle comunità che ogni giorno producono innovazione, lavoro e coesione sociale,” commenta la sindaca di Brescia Laura Castelletti. “Brescia è una città manifatturiera, dinamica, capace di trasformarsi senza perdere il senso delle proprie radici. È una città che ha saputo reagire alle crisi con determinazione e spirito di collaborazione. Ospitare un summit come FPS26 significa mettere a disposizione questa esperienza e questa energia per alimentare un dialogo europeo aperto, plurale e concreto. Qui non si viene solo a discutere, ma a costruire connessioni tra politica, impresa, cultura e società civile. Per noi è fondamentale che il dibattito sull’Europa non resti astratto: deve tradursi in scelte che migliorino la vita delle persone, rafforzino la competitività dei nostri territori e rendano l’Unione più coesa e più vicina ai cittadini. Siamo orgogliosi che Brescia diventi per tre giorni un laboratorio di idee e di futuro. Perché l’Europa si costruisce anche così: creando spazi di confronto, assumendosi responsabilità e avendo il coraggio di porsi le domande giuste.”

“Brescia è una città europea che vuole giocare un ruolo da protagonista nel mondo che cambia. Per questo abbiamo voluto portare qui dialoghi di alto livello con interlocutori non convenzionali, capaci di affrontare con serietà e coraggio le trasformazioni politiche, economiche, sociali, culturali e tecnologiche in corso. Brescia può diventare uno spazio di elaborazione di un pensiero nuovo e condiviso, capace di coniugare uno sviluppo economico competitivo ma sostenibile. Una città che non subisce il futuro, ma lo prepara,” aggiunge Andrea Poli, Assessore con delega alle Attività produttive. “Affrontare temi come manifattura e innovazione, energia e geopolitica, regole e governance europea significa assumersi una responsabilità: contribuire al dibattito internazionale con

idee che nascono dai territori e dalle comunità che producono valore. Brescia intende farlo, forte del suo ruolo nella politica nazionale ed europea. Il summit FutureProofSociety rappresenta esattamente questo: la volontà dicontribuire a costruire il domani con visione, ambizione e una sana energia politica. Perché solo chi immagina il futuro può guidare il presente.”

Vuoi esserci?

Il programma completo, le modalità di partecipazione e gli aggiornamenti sono disponibili su

www.futureproofsociety.it e sui canali social ufficiali dell’evento.

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