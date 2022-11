La direzione nazionale di martedì scorso ha completato la composizione degli organi del partito nominando la Segreteria e ponendo obiettivi di medio lungo termine chiari e precisi. Nei prossimi mesi saremo impegnati in due appuntamenti importanti: la celebrazione degli “Stati generali del socialismo” e il 126esimo anniversario della nascita dell’Avanti. Gli stati generali non saranno solo un momento di discussione sul nostro partito bensì promuoveremo una analisi sul tempo che il Paese sta vivendo, con la crisi che morde e il caro bollette che mette in difficolta cittadini e imprese. Sarà l’occasione anche per discutere di quale missione e quale identità vuole darsi la sinistra in questo momento di crisi profonda.

Con una bussola, che per noi è imprescindibile: il socialismo europeo e la spinta socialdemocratica carente in Italia come prospettiva comune di lavoro e di attenzione ai più deboli. In quest’ottica è stata varata una nuova Segreteria nazionale, che si accompagna alla elezione del Presidente del Consiglio nazionale del Partito, Luigi Incarnato, e del Tesoriere, Marco Strada, che vede al proprio interno compagne e compagni che proprio in questi giorni stanno ottenendo importanti risultati per l’intera comunità socialista italiana, come Pia Locatelli, confermata Presidente onoraria dell’Internazionale socialista donne al Congresso in corso a Madrid. La nuova Segreteria è stata costituita rappresentando tutti i territori del Paese e coinvolgendo le migliori energie del partito, interessando giovani, donne ed amministratori locali e soprattutto si è concretizzata l’impegno di uno di snellimento dei nostri organi che la segreteria precedente aveva preso al congresso dello scorso luglio.

Qualsiasi altra recriminazione è una sterile polemica fine a se stessa e che non intacca minimamente il lavoro importante che affronteremo nei prossimi mesi. È stata approvata anche la riorganizzazione delle testate editoriali dell’Avanti! e nominati i nuovi direttori: Livio Valvano è il nuovo direttore dell’Avanti! online e Giada Fazzalari è la prima donna a guidare l’Avanti! della Domenica, la giusta dimostrazione che per i socialisti italiani sono prioritari il ruolo delle donne e la valorizzazione delle competenze. Con gli appuntamenti dei prossimi mesi e con una squadra dirigente rinnovata e pronta ad affrontare le difficili sfide che ci attendono siamo pronti a dare il nostro contributo alla costruzione di una nuova identità per la nostra coalizione che non può ridursi in un appuntamento sterile di conta, come sta avvenendo in altri partiti di centrosinistra, ma necessita di una profonda riflessione che faccia della pluralità delle visioni un punto di forza e non un motivo di esclusione.

I primi banchi di prova saranno le elezioni regionali del Lazio e della Lombardia dove il centrosinistra, oltre che arrivare impreparato all’appuntamento, continua ad esercitare un rapporto esclusivistico che, ad oggi, non ha consentito ad allargare la coalizione, requisito fondamentale per determinare la vittoria nelle regioni dove è previsto un sistema elettorale maggioritario di coalizione. Ecco, con la nostra squadra, con le nostre idee, i nostri valori e la nostra storia affronteremo in maniera garibaldina i prossimi mesi, quando si getteranno le basi per il futuro non solo del Psi, ma dell’intero centrosinistra.

Luigi Iorio