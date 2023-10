Immaginiamo di camminare in una foresta oscura e intricata di emozioni tormentate, dove gli alberi sono fatti di ricordi spaventosi e il terreno è inzuppato di paura. Questo bosco oscuro è il trauma psichico: una ferita emotiva, invisibile ma profonda, nell’animo umano. Può nascere da eventi drammaticamente stressanti come incidenti gravi, abusi e molestie, perdite tragiche, migrazioni forzate, esperienze di guerra e così via. La sua forza devastante si manifesta nella mente, come un’ombra persistente.

La reazione al trauma è un enigma avvincente. Alcuni individui emergono da questi momenti bui con una risolutezza straordinaria, mentre altri rimangono intrappolati in un labirinto di terrore e memorie dolorose. La variabilità di questa risposta è uno dei misteri scientificamente più affascinanti del trauma psichico, una dimostrazione del potere insondabile della mente umana. Il trauma può avere un impatto duraturo sulla mente e può portare al disturbo da stress post-traumatico (PTSD), all’ansia, alla depressione; può innescare quella coazione a ripetere in cui le persone sembrano essere costantemente spinte a ripetere schemi di pensiero o comportamenti distruttivi o dolorosi, in un tentativo inconscio e non vantaggioso di elaborare o risolvere il trauma. Ma può anche far scrivere le pagine di resilienza umana più straordinaria: individui che combattono contro le ferite del passato e si rialzano con una forza rinnovata per urlare “Io Capitano” dimostrando che il trauma psichico può piegare la mente, ma non spezzarla. Potere dell’animo umano di risorgere dall’oscurità, un mistero ancora più bello da contemplare. E i traumi psichici possono trasmettersi di generazione in generazione.

Nel labirinto dell’anima, celati sotto la superficie, si annidano i segreti, le ferite e le cicatrici, i traumi del passato, senza fine, senza tregua, tramandati da genitori a figli, come un lascito antico, eco silenziosa del dolore, in ogni sguardo, in ogni abbraccio. I figli portano il peso delle lacrime mai versate dagli antenati, un’ombra nascosta nella memoria. Come un fardello oscuro nel fluire del tempo, il trauma si fa spazio nel cuore di una madre, nelle mani di un padre.

Le paure, i rimpianti, i fatti mai completamente svelati, si tramandano come antiche storie, mai dimenticate e mai elaborate. Eredità fatta di memorie traumatiche trasfuse attraverso le storie familiari e le narrazioni, modelli comportamentali appresi basati su risposte al trauma e possibilità di cambiamenti epigenetici che influenzano la predisposizione alla vulnerabilità ai traumi e allo sviluppo di disturbi d’ansia e dell’umore. Ma la vita è un poema in evoluzione, un canto da intonare. Si possono rompere le catene del passato, liberarsi dal dolore. Vincere il trauma o interrompere la sua trasmissione inizia con la comprensione e la consapevolezza di questi modelli distruttivi. Superarli richiede tempo, impegno e supporto, ma è possibile.

La terapia e il sostegno specialistico possono aiutare a identificare e affrontare il trauma diretto o ereditato, accendendo la prima luce dell’alba sulla strada della guarigione: l’accettazione. Accettare il dolore, l’angoscia e la paura che il trauma ha instillato in noi è il primo passo per superarlo. È come abbracciare la notte e concederle di esistere senza resistenza. Nel silenzio della nostra mente, possiamo iniziare a riconoscere le cicatrici interiori, ad amarle e a curarle con gentilezza. La guarigione è un atto di coraggio. Richiede di navigare attraverso le profondità del nostro inconscio, di esplorare gli anfratti più oscuri della nostra psiche, come un eroe che si avventura nell’ignoto. È un viaggio dove la paura è il dragone da sconfiggere e la speranza è il faro che ci guida. Ma la vera poesia della guarigione emerge quando iniziamo a ricostruire il nostro mondo interiore, come un artista che dipinge il suo capolavoro su una tela bianca. È qui che possiamo trasformare il dolore in saggezza, la paura in coraggio e la rabbia in compassione. È qui che possiamo riscoprire la bellezza della vita.

La guarigione è un rituale di trasformazione, una danza tra l’oscurità e la luce, tra il passato e il presente. È un processo in cui l’anima si rigenera, come una fenice che risorge dalle sue ceneri. E alla fine di questo viaggio, scopriamo che il trauma non ci definisce, ma è solo un capitolo della nostra storia, quella che chiamiamo vita.

Emanuele Caroppo