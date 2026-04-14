C’è una vecchia storia di caccia che gli antropologi raccontano quando vogliono spiegare la differenza tra intelligenza individuale e intelligenza collettiva. I Kua del Botswana, nei decenni in cui potevano ancora praticare la caccia tradizionale, non erano fisicamente superiori alle loro prede. Erano però capaci di qualcosa di unico: distribuire l’osservazione, combinare le percezioni di più individui e costruire una rappresentazione del territorio che nessuno di loro avrebbe potuto elaborare da solo. Cacciavano con un’intelligenza che non risiedeva in nessun cervello in particolare, ma nell’interazione tra cervelli diversi. Il dibattito contemporaneo sull’intelligenza artificiale, concentrato ossessivamente sulla domanda se la macchina sostituirà l’uomo, dimentica che questa domanda è mal posta. La questione più interessante, e più urgente, è un’altra: come funziona un sistema cognitivo distribuito tra forme di intelligenza diverse, e chi ne governa le regole?

Sostituzione o integrazione: una distinzione che cambia tutto

Nel pieno della trasformazione in atto, emerge una prospettiva che supera il confronto binario tra uomo e macchina: quella di una intelligenza ibrida, nella quale diverse forme di elaborazione si integrano per generare capacità decisionali nuove. Non si tratta di una visione consolatoria né di un eufemismo per mascherare la disruption. Si tratta di un dato empirico che la ricerca sta documentando con sempre maggiore precisione. Secondo un’analisi del McKinsey Global Institute pubblicata nel novembre 2025, i sistemi umano-AI più efficaci non sono quelli in cui l’automazione è massima, ma quelli progettati attorno alle forze complementari delle due parti: l’AI eccelle nell’analisi di grandi volumi di dati, nell’individuazione di pattern nascosti e nella simulazione di scenari complessi, mentre l’uomo mantiene una superiorità nella comprensione del contesto, nella gestione delle dimensioni etiche e relazionali e nella capacità di attribuire significato. L’intelligenza ibrida nasce dall’incontro strutturato tra queste due dimensioni, non dalla somma casuale di strumenti.

L’IBM Institute for Business Value ha documentato come le organizzazioni con programmi solidi di riqualificazione del personale in funzione della collaborazione uomo-AI riportino risultati significativamente superiori rispetto a quelle che si limitano a introdurre tecnologie senza ridisegnare i processi. La domanda di AI fluency, ovvero la capacità di lavorare efficacemente con sistemi intelligenti, è cresciuta di sette volte negli ultimi due anni secondo gli stessi dati IBM. Non è un dettaglio marginale: indica che il fattore critico non è l’accesso alla tecnologia, ma la qualità dell’integrazione umana con essa.

Dal dato all’azione: dove l’intelligenza ibrida funziona già

Questo paradigma sta trovando applicazione concreta in settori molto diversi tra loro, e vale la pena nominarne alcuni con precisione, senza cedere alla vaghezza. Nei servizi avanzati e nel BPO (Business Process Outsourcing) evoluto, l’AI supporta gli operatori nella gestione e classificazione delle informazioni, mentre l’interazione con il cliente resta affidata alla capacità umana di interpretare bisogni e contesti non codificabili. Nella sanità, i sistemi di supporto alle decisioni cliniche affiancano i medici nell’analisi diagnostica, senza sostituirne il giudizio: il caso della radiologia, dove i modelli di visione artificiale raggiungono un’accuratezza comparabile a quella degli specialisti su compiti specifici ma richiedono comunque la validazione clinica, è ormai un riferimento stabile nella letteratura. Nella consulenza strategica, l’AI consente di esplorare scenari alternativi e strutturare informazioni, mentre la definizione delle strategie resta legata alla capacità umana di integrare visioni e responsabilità. In tutti questi casi, il valore non emerge dalla tecnologia in sé, ma dalla qualità dell’architettura che la connette al giudizio umano. Non è la macchina a decidere, ma la decisione cambia forma grazie alla macchina.

La governance entra in campo: l’AI Act e la responsabilità distribuita

Il tema si intreccia con quello della regolazione in modo che non può essere liquidato con un richiamo generico alle norme. Il Regolamento (UE) 2024/1689, l’AI Act entrato in vigore il 1° agosto 2024, pone al centro della sua architettura due principi che coincidono esattamente con la logica dell’intelligenza ibrida: la supervisione umana e la responsabilità. Per i sistemi classificati ad alto rischio, che includono quelli impiegati in ambito sanitario, nella gestione delle infrastrutture critiche e nei processi decisionali che incidono sui diritti delle persone, il regolamento stabilisce che il controllo umano non è una garanzia opzionale ma una condizione strutturale. La responsabilità resta umana anche quando la capacità di analisi è amplificata dalla macchina, e questa formulazione non è retorica: è la traduzione giuridica di un principio cognitivo.

La governance dell’AI, in questo quadro, non è una questione normativa esterna all’organizzazione, ma una componente strutturale della sua strategia. Le imprese che trattano l’AI Act come un obbligo di compliance da gestire a margine dei processi rischiano di perdere l’occasione più interessante che il quadro regolatorio offre: quella di usare le obbligazioni di trasparenza, documentazione e supervisione come leva per riprogettare in modo più consapevole l’architettura delle proprie decisioni.

Il rischio silenzioso: la delega eccessiva e la perdita di capacità critica

Man mano che l’AI assume un ruolo più rilevante nei processi decisionali, cresce un rischio che la letteratura accademica ha iniziato a nominare con termini precisi: cognitive offloading e algorithm aversion sono le due facce dello stesso problema. La prima descrive la tendenza a delegare al sistema compiti che richiederebbero elaborazione critica, con il risultato di ridurre progressivamente la propria capacità di valutazione autonoma. La seconda descrive la reazione opposta, quella di rifiutare sistematicamente le indicazioni dell’AI per una sfiducia di principio, perdendo i vantaggi che la collaborazione offrirebbe. Entrambi i fenomeni, documentati da una crescente letteratura in Information Systems Research e nelle principali riviste di management, indicano che il problema non è tecnologico ma cognitivo e organizzativo: riguarda il modo in cui le persone e le istituzioni interagiscono con sistemi che producono output complessi e non sempre interpretabili.

Per questo motivo, la distinzione tra intelligenza ibrida come collaborazione consapevole e intelligenza ibrida come delega inconsapevole non è accademica. È la differenza tra un sistema che amplifica la capacità di giudizio e uno che la erode silenziosamente, fino al momento in cui la macchina suggerisce qualcosa che nessuno è più in grado di valutare criticamente.

Ridisegnare i processi, non solo adottare strumenti

Le strutture organizzative tradizionali, basate su gerarchie e flussi informativi sequenziali, faticano a integrare sistemi che operano in tempo reale e producono output complessi. Il passaggio verso l’intelligenza ibrida richiede una revisione profonda di questi modelli. L’AI non può più essere trattata come un supporto a valle dei processi decisionali, aggiunta alla fine di un flusso già definito. Deve essere integrata a monte, come componente che contribuisce a definire le opzioni disponibili, a strutturare le informazioni rilevanti, a simulare le conseguenze delle scelte. Questo implica la definizione di nuovi ruoli, tra cui quelli legati alla validazione dei modelli, alla gestione del rischio algoritmico e alla governance dei dati, e investimenti in competenze che non sono solo tecniche ma, come li definisce la ricerca più recente, cognitive e integrative: la capacità di muoversi tra dimensioni diverse, comprendendo sia il funzionamento dei sistemi sia le logiche dei processi organizzativi e sociali in cui operano.

Il World Economic Forum ha stimato che il 39% delle competenze chiave richieste dal mercato del lavoro cambierà nei prossimi quattro anni. Non si tratta di una profezia apocalittica sulla fine del lavoro umano, ma di un’indicazione precisa su dove devono orientarsi gli investimenti in formazione e sviluppo professionale. Le organizzazioni che riusciranno a costruire quella capacità diffusa di interazione con sistemi complessi avranno un vantaggio strutturale nella gestione di contesti sempre più dinamici. Le altre rischiano di utilizzare l’AI come una tecnologia di superficie, raccogliendo una frazione marginale del valore che essa potrebbe generare.

Un nuovo paradigma culturale, non solo tecnologico

L’integrazione tra AI e cognizione umana, insieme alla valorizzazione di diverse modalità cognitive, porta a una visione più articolata di cosa significhi essere intelligenti. Non esiste più un unico modello di riferimento, un’intelligenza unitaria e misurabile su un’unica scala, ma una pluralità di forme che possono essere combinate in modi diversi a seconda del contesto e delle finalità. In questo senso, l’intelligenza ibrida non è solo una soluzione tecnologica, ma un nuovo paradigma culturale. L’intelligenza non è più una proprietà individuale, ma una capacità distribuita tra sistemi e soggetti diversi, con tutto ciò che questo implica in termini di responsabilità, governance e significato.

Tornando ai Kua del Botswana: la loro intelligenza distribuita funzionava perché ciascuno sapeva con chiarezza quale fosse il suo ruolo, cosa poteva vedere e cosa non poteva vedere, e chi aveva l’autorità di decidere quando agire. L’intelligenza ibrida, per funzionare, richiede la stessa chiarezza. Non basta avere accesso alla tecnologia. Occorre sapere chi è responsabile delle decisioni, come vengono validate le informazioni, quali sono i meccanismi di controllo e dove si situa, in ogni processo, il presidio umano irriducibile. Perché in un contesto in cui l’intelligenza diventa sempre più distribuita, la vera differenza non sarà nella tecnologia disponibile, ma nella capacità di governare l’interazione tra le diverse forme di intelligenza e trasformarla in valore concreto per le organizzazioni e per la società.

Carlo Maria Medaglia Prorettore per la Terza Missione, l’Innovazione Didattica e l’Intelligenza Artificiale Università degli Studi Telematica IUL

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