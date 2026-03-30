Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale è diventata una delle tecnologie più discusse e, al contempo, più fraintese della nostra epoca. Ogni giorno i titoli di stampa annunciano macchine capaci di scrivere articoli, produrre immagini, programmare software o prendere decisioni di crescente complessità. Per molti osservatori questa evoluzione sembra indicare che le macchine si stiano finalmente avvicinando a una forma autentica di intelligenza. Eppure dietro l’entusiasmo tecnologico si annida un equivoco profondo, tanto più pericoloso quanto più rimane implicito.

Gran parte del dibattito pubblico sull’intelligenza artificiale si fonda su un’idea che non viene quasi mai messa in discussione: che l’intelligenza possa essere ridotta, in ultima analisi, a una forma estremamente sofisticata di calcolo. Se una macchina riesce a elaborare abbastanza dati, a riconoscere pattern sufficientemente complessi e a generare risposte coerenti, prima o poi emergerà qualcosa che assomiglia alla mente. Questa ipotesi ha guidato lo sviluppo dell’informatica per decenni. Ed è indubbio che abbia prodotto risultati straordinari.

I moderni sistemi di AI sono in grado di analizzare quantità di informazioni che nessun essere umano potrebbe mai elaborare da solo. Riconoscono correlazioni nascoste nei dati, generano testi articolati, individuano anomalie in sistemi complessi. Tuttavia proprio questi successi stanno facendo emergere una domanda sempre più scomoda: e se l’intelligenza non fosse riducibile a un algoritmo?

Per rispondere occorre fare un passo indietro nel tempo, fino a uno dei più celebri esperimenti mentali della storia della filosofia. Nel Menone di Platone, Socrate dimostra a un giovane schiavo senza istruzione come sia possibile ricavare un teorema geometrico attraverso sole domande mirate. Lo schiavo non calcola: ricorda, nel senso profondo che Platone attribuisce alla reminiscenza. L’intelligenza, per Platone, non è accumulo di informazioni bensì capacità di vedere connessioni che esistono già nella struttura del reale. Duemilacinquecento anni dopo, ci troviamo a discutere se una macchina che ha letto l’intera produzione testuale dell’umanità stia davvero capendo qualcosa oppure stia semplicemente ricordando, con una precisione statistica impeccabile, ciò che altri hanno pensato al posto suo.

Il punto non riguarda la potenza delle macchine. I computer continueranno inevitabilmente a diventare più veloci e i modelli sempre più sofisticati. Il problema riguarda la natura stessa dell’intelligenza. Quando osserviamo il modo in cui gli esseri umani comprendono il mondo, ci accorgiamo che gran parte delle capacità cognitive non deriva dall’elaborazione di informazioni: deriva dall’esperienza.

Un medico esperto riconosce spesso una diagnosi prima ancora di aver completato l’analisi dei dati clinici. Un insegnante capisce immediatamente quando uno studente non ha davvero compreso un concetto. Un imprenditore percepisce segnali deboli di cambiamento in un mercato molto prima che questi emergano chiaramente nei numeri. In tutti questi casi non siamo di fronte a processi di calcolo: siamo di fronte a forme di intuizione costruita nel tempo, alimentate da anni di esperienza e da un’interazione continua con il mondo reale.

L’intelligenza umana non è soltanto capacità di analizzare dati. È capacità di interpretare contesti, cogliere sfumature, attribuire significato a segnali spesso incompleti o ambigui. Questo tipo di intelligenza emerge da una combinazione complessa di memoria, esperienza corporea, relazioni sociali e contesto culturale. Non è un processo puramente astratto: è il risultato di una lunga storia di interazioni con il mondo fisico e sociale.

L’intelligenza artificiale, al contrario, opera principalmente su rappresentazioni simboliche e statistiche della realtà. I modelli generativi non possiedono esperienza diretta del mondo: apprendono analizzando enormi quantità di dati prodotti dagli esseri umani. Questo permette loro di identificare pattern con straordinaria efficacia, ma significa anche che la loro comprensione del mondo rimane, strutturalmente, indiretta. Le macchine possono riconoscere correlazioni estremamente sofisticate, ma non possiedono quella dimensione esperienziale che per gli esseri umani rappresenta una componente essenziale dell’intelligenza. Ed è esattamente qui che emerge il limite nascosto dell’intelligenza artificiale.

Finché si continuerà a immaginare l’intelligenza come un semplice processo di calcolo, si rischia di sottovalutare la complessità della mente umana e di sopravvalutare ciò che le macchine possono realmente comprendere. Questa riflessione non significa che l’intelligenza artificiale sia destinata a fermarsi o che i suoi progressi debbano rallentare. Al contrario, tutto lascia pensare che nei prossimi anni assisteremo a sistemi sempre più potenti, capaci di svolgere compiti che oggi consideriamo ancora tipicamente umani. Il punto è un altro: se si vuole capire davvero dove potrà arrivare l’intelligenza artificiale, occorre prima chiarire che cosa si intende per intelligenza.

Per molto tempo l’informatica ha adottato un modello relativamente semplice: la mente come sistema di elaborazione delle informazioni. Pensare significherebbe ricevere dati, elaborarli attraverso una serie di regole e produrre una risposta. Questo paradigma ha guidato gran parte dello sviluppo dell’AI moderna. Le reti neurali profonde rappresentano, in fondo, tentativi sempre più sofisticati di individuare regolarità nei dati e di utilizzarle per generare previsioni o decisioni.

Eppure la mente umana sembra funzionare in modo molto più complesso. Le neuroscienze stanno mostrando che il cervello non si limita a elaborare informazioni: costruisce continuamente modelli interpretativi del mondo. Non reagiamo semplicemente agli stimoli ma anticipiamo ciò che potrebbe accadere, formuliamo ipotesi e le aggiorniamo sulla base dell’esperienza. Il cervello umano è un sistema che vive in uno stato permanente di previsione, non di ricezione passiva.

La psicologia cognitiva ha evidenziato un ulteriore elemento fondamentale: gran parte dell’intelligenza emerge dalle interazioni sociali. Gli esseri umani imparano osservando gli altri, condividendo conoscenze, imitando comportamenti, costruendo interpretazioni comuni della realtà. L’intelligenza non è soltanto un processo individuale: è anche un fenomeno culturale e collettivo. Questi aspetti sono difficili da replicare nei sistemi artificiali perché non dipendono dall’elaborazione di dati ma dall’esperienza, dal contesto e dalle relazioni.

Carlo Maria Medaglia Professore e delegato del Rettore per la Terza Missione, l’Innovazione Tecnologica e l’Intelligenza Artificiale

© Riproduzione riservata

Redazione