C’è un momento preciso in cui la politica smette di nascondersi dietro le formule e le liturgie interne e si trova costretta a scegliere: sopravvivere o tornare a essere ciò che è stata. Per Forza Italia, quel momento è arrivato. E non per iniziativa dei gruppi dirigenti, ma per l’intervento deciso, lucido e inevitabile di Marina Berlusconi. Non è un’ingerenza. È una presa d’atto. Perché quando un partito perde identità, smarrisce le sue battaglie e si rifugia nella gestione del potere, qualcuno deve avere il coraggio di fermare la deriva.

Il partito non ha combattuto

Negli ultimi mesi è successo esattamente questo. Un referendum lasciato senza guida politica, una classe dirigente troppo spesso assente, territori abbandonati a sé stessi, e soprattutto un elettorato liberale che non si è più riconosciuto in quella che doveva essere la sua casa naturale. Fatte salve eccezioni importanti – da Giorgio Mulè a Alessandro Cattaneo, da Matilde Siracusano a Enrico Costa – il partito non ha combattuto. Non ha difeso i suoi valori fondanti. Non ha interpretato il proprio ruolo. E mentre fuori si discuteva di diritti civili, fine vita, libertà economiche, dentro Forza Italia si consumava uno spostamento silenzioso ma evidente: uno schiacciamento a destra che ha finito per snaturarne la vocazione liberale.

I segnali

Non un’evoluzione, ma una rinuncia. Poi sono arrivati i segnali. Fortissimi. Fuori i due capigruppo più potenti. Congelamento dei congressi. Commissariamenti regionali. Non sono dettagli organizzativi: sono atti politici. Sono la prova che qualcosa si è rotto e che qualcuno ha deciso di intervenire. Il confronto con Antonio Tajani è stato il punto di non ritorno. Da lì in poi, è emerso chiaramente che non si tratta più di aggiustare equilibri, ma di riscrivere una linea.

Le reazioni non si sono fatte attendere. La difesa d’ufficio di Paolo Barelli, che ha rivendicato la gestione “interna” del partito, appare oggi più come una presa di posizione difensiva che come una riflessione politica. Perché senza quel “fattore esterno” – il nome Berlusconi, il consenso costruito negli anni, le garanzie economiche – Forza Italia non sarebbe semplicemente in piedi. Così come appare superficiale la lettura di Paolo Del Debbio, secondo cui la convocazione di Tajani lo avrebbe indebolito. La verità è più semplice e più scomoda: Tajani si è indebolito da solo. Nelle scelte, nelle parole, nella gestione. Ma il punto vero è un altro. Marina Berlusconi non è una leader politica tradizionale. Non gestisce correnti, non presidia territori, non costruisce consenso giorno per giorno. E proprio per questo il suo intervento pesa di più: arriva quando è necessario, quando la situazione lo impone. E oggi la situazione impone una cosa sola: salvare Forza Italia da sé stessa.

Il nuovo capogruppo

In queste ore, tutto questo si riflette plasticamente nella partita più delicata: la scelta del nuovo capogruppo. Una decisione che si sta rivelando tortuosa, complessa, carica di tensioni e di resistenze. Non è solo una nomina: è un passaggio politico decisivo. Perché da quel nome si capirà tutto. Si capirà se davvero si vuole aprire una fase nuova o se prevarranno ancora una volta logiche di equilibrio interno, compromessi al ribasso, scelte che guardano più alla tenuta che al rilancio.

Il rischio di colpi a sorpresa c’è. Ed è reale. Ma sarebbe l’ennesimo errore. Perché oggi più che mai serve chiarezza, serve coerenza, serve un segnale netto. Non solo verso l’interno del partito, ma verso quell’elettorato che chiede identità, coraggio e visione. Marina Berlusconi questo lo ha capito. E lo sta dimostrando passo dopo passo. Ora però serve l’ultimo scatto. Quello decisivo. Dopo aver inciso sulla parte alta del partito, è inevitabile – e necessario – intervenire anche su quella bassa: i congressi, le leadership regionali, le filiere territoriali che oggi, in troppi casi, fanno acqua da tutte le parti. Perché non può esistere una linea nazionale credibile se poi sui territori regnano confusione, personalismi e debolezza organizzativa. Non può esistere un rilancio vero se le fondamenta restano fragili.

Marina Berlusconi deve rifondare

Serve coerenza. Serve continuità nell’azione. Serve andare fino in fondo. Marina Berlusconi questo lo sa. E proprio per questo non può fermarsi adesso. Deve andare avanti, spedita. Perché non è più il tempo dei compromessi, ma delle scelte. Non è più il tempo della gestione, ma della rifondazione. Con discrezione, certo. Ma anche con una determinazione che non lascia spazio a equivoci. Perché quando una Berlusconi decide di intervenire, non lo fa per testimoniare. Lo fa per cambiare. E questa volta, per salvare.

Gabriele Elia

© Riproduzione riservata

Redazione