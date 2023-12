Con la consueta maestria Bruno Vespa ha apparecchiato una prima serata per Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Quindici minuti a testa sulla rete ammiraglia per radicalizzare il confronto politico sulle due leader, antipasto di quello che la Rai vuole fare per le europee. Il risultato è stato letteralmente catastrofico. Rai1 ha visto fuggire gli spettatori che non ne possono più della beatificazione di Santa Giorgia dalla Garbatella e si perdono nei discorsi fumosi di Elly da Lugano.

Nel frattempo il vero servizio pubblico lo ha fatto Aldo Cazzullo su La7 in una puntata dedicata alle Fosse Ardeatine che ha superato come ascolti la rete ammiraglia. Non è il primo flop della Rai di Giorgia: come dimenticare il ripetuto fallimento di Pino Insegno la cui voce commenta la mostra di Tolkien e – si dice – interessi alle Ferrovie lollobrigidiane?

Ma il volto di Pino Insegno sembra non interessare a nessuno che non abbia la tessera di Fratelli d’Italia in tasca, almeno a giudicare dai dati Auditel. Forse in viale Mazzini qualcuno deve iniziare a fare i conti con la realtà. La Rai non è mai andata contro il Governo e nessuno pretende che questo accada oggi. Ma almeno evitiamo di mandare gli investitori contro il muro.

Ieri Rai1 con Bruno Vespa ha scelto di regalare alla coppia Meloni Schlein una incredibile e assurda visibilità in prima serata ai danni degli altri schieramenti. Mai si era violata la par condicio in modo così smaccato. La percentuale di ascolto è stata semplicemente… — Matteo Renzi (@matteorenzi) November 30, 2023

Valeria Cereleoni