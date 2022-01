Un attacco hacker ha ‘manomesso’ il convegno organizzato da parlamentari del Movimento 5 Stelle mandando in onda per alcuni secondi un video porno realizzato in computer grafica? Sicuramente di intrusione esterna si tratta, ma nella figuraccia compiuta dai pentastellati non c’è dietro alcun genio dell’informatica.

Una ‘prova’ arriva dal post diffuso su Facebook dalla senatrice pentastellata Maria Laura Mantovani per l’incontro dal tema “Per una pubblica amministrazione trasparente, dati aperti per il decisore politico”.

Nel pubblicizzare l’evento del 17 gennaio, che vedeva tra i numerosi ospiti di rilievo anche il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, la Mantovani pubblica tutte le informazioni per collegarsi all’evento via Zoom.

Ci sono infatti ID della riunione e passcode, fondamentali in un convegno pubblico affinché tutti possano ascoltare. Quello che evidentemente sarà sfuggito alla senatrice, che “nel 2003 ottiene un master sulla sicurezza informatica, finendo per essere nominata responsabile della sicurezza informatica delle Università di Modena e di Reggio Emilia sino al 2009”, è l’aver dimenticato di disattivare il diritto di condividere lo schermo, il cosiddetto screen sharing, agli spettatori.

Una scelta che ha portato infatti a realizzare con estrema facilità lo ‘scherzo’ ai grillini, mandando in onda il filmato porno. Una figuraccia evitabile avviando in modalità webinair il convegno, o mandandola in streaming in sola visualizzazione su una piattaforma come YouTube.

La senatrice Mantovani in ogni caso ha annunciato l’intenzione di denunciare il tutto alla polizia postale, che dovrà indagare per scoprirne l’identità degli incursori e valutare eventuali ipotesi di reato. Secondo il collega grillino Mauro Coltorti si tratterebbe di “un atto di sabotaggio, un tentativo di ridicolizzare o danneggiare l’immagine del Movimento davanti a personalità di spicco, come può essere un premio Nobel”.

Carmine Di Niro Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di politica, sport e tecnologia

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro