Video. Terremoto in Marocco: campioni di solidarietà, i calciatori della nazionale marocchina donano il sangue

C’è bisogno di tutto, in queste ore, in Marocco. Medicinali, coperte, cibo. E sangue: per i numerosi feriti nella scossa che ha devastato principalmente Marrakech. E fra i primi a dare il buon esempio, donando il sangue, ci sono i calciatori del team marocchino: veri campioni, in questo caso, di solidarietà.