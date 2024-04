E’ ricoverato in coma etilico un bambino di appena quattro mesi dopo aver bevuto dal biberon vino assieme al latte in polvere preparato per errore dalla madre. E’ quanto accaduto a Brindisi con il neonato trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari dove è ricoverato nel reparto di rianimazione. Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stato un errore nella preparazione del biberon con il vino che sarebbe stato usato per diluire il latte in polvere.

A rendersene conto è stata poco dopo la madre del piccolo che ha subito accompagnato il figlioletto al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi dove è stato sottoposto ad una lavanda gastrica prima di essere intubato e trasferito a Bari.

Sull’episodio e sulle eventuali responsabilità della madre sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

