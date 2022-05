“Bene la proposta di revoca del reddito di cittadinanza alle famiglie che rispettano gli obblighi scolastici dei figli. L’idea potrebbe essere sicuramente uno strumento di contrasto, nell’immediato, alla piaga della violenza minorile e della dispersione scolastica. Ma non basta. Servono misure più dure come l’abbassamento dell’età imputabile e la revoca della patria potestà per i genitori dei minori che delinquono. Solo così si può mettere un argine alla violenza tra adolescenti che sta raggiungendo livelli intollerabili”. Lo afferma Carmela Rescigno, consigliere regionale di Fratelli d’Italia della Campania.

