Quattro arresti per violenza sessuale aggravata ai danni di due minorenni. Tra Seminara, in provincia di Reggio Calabria, e alcune città del Nord Italia, la polizia di Palmi questa mattina ha dato esecuzione all’ordinanza delle misure cautelari emesse due settimane fa dal Gip.

Gli arresti per violenza sessuale

Tre persone sono finite in carcere, mentre per la quarta – al momento irreperibile – previsti gli arresti domiciliari. Sono tutti e quattro indiziati di violenza sessuale aggravata ai danni di due minorenni originarie della Piana di Gioia Tauro. Ma l’indagine non si ferma qui. Sono stati eseguiti, infatti, 18 decreti di perquisizione personale e domiciliare a carico di 16 indagati per lo stesso reato in concorso. Tra loro anche quattro minorenni. Sono stati sequestrati cellulari e altri dispositivi informatici.

L’operazione di polizia

Le perquisizioni sono state compiute con l’ausilio del personale della Squadra Mobile di Reggio Calabria, dei Commissariati Distaccati di Gioia Tauro, Villa San Giovanni, Polistena, Cittanova e Taurianova, delle Squadre Mobili di Treviso, Varese e Monza Brianza, e con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno, Rende e Vibo Valentia. Alle ore 10.30, presso la sala Nicola Calipari della Questura, si terrà una conferenza stampa al riguardo con la presenza del Procuratore della Repubblica di Palmi.

