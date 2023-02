Ieri, mercoledì 15 febbraio, il Consiglio dell’Associazione Nazionale fra le Banche Popolari, ha eletto l’attuale Presidente della Banca Popolare Pugliese, Vito Antonio Primiceri, Presidente dell’Associazione della quale era Vicepresidente. Primiceri prende il posto del compianto Avvocato Corrado Sforza Fogliani scomparso lo scorso mese di dicembre.

Vito Primiceri, laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bari, sposato, tre figli, è nato nel 1943 a Matino (Lecce) dove risiede. È Presidente della Banca Popolare Pugliese dal 2014 dopo esserne stato a lungo Direttore Generale e dove è entrato a 23 anni quando l’istituto era ancora Banca Agricola di Matino. Attualmente è Amministratore del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; Presidente del Collegio Sindacale dell’Associazione Bancaria Italiana e Presidente del Consiglio di Amministrazione della “Luigi Luzzatti Società Consortile per Azioni”. Tra gli altri incarichi, nazionali e regionali, ricoperti in passato, è stato Amministratore dell’Associazione Bancaria Italiana e componente del Comitato Esecutivo e dell’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane SpA del quale è stato anche Vice Presidente.

Redazione