Vittorio Sgarbi sarà candidato alle elezioni europee con Fratelli d’Italia. L’annuncio lo ha dato lo stesso critico d’arte, dimessosi da sottosegretario alla Cultura lo scorso febbraio dopo contenziosi e polemiche in seguito all’inchiesta di Report, all’Agi. Non è ancora chiaro in che circoscrizione sarà presente nelle liste di FdI, ma Sgarbi ha precisato come la candidatura “che era naturale” sia stata ufficializzata dopo una conversazione con la premier Giorgia Meloni.

Vittorio Sgarbi candidato con FdI

La notizia della sua candidatura con Fratelli d’Italia per le europee di giugno è stata poi confermata da Sgarbi anche all’Ansa: “Ho firmato l’accettazione”, “oggi vado a capire quale è la circoscrizione scelta per me”.

Notizia in aggiornamento.

Redazione

Luca Sebastiani