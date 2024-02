Vodafone down in Italia. Migliaia le segnalazioni di utenti sui problemi relativi alla rete Vodafone, soprattutto per quanto riguarda il traffico dati. Dalle 13 circa il servizio ha iniziato a creare problemi ai clienti, con un picco di segnalazioni arrivate soprattutto per problemi di navigazione. Segnalazioni che indicano difficoltà di connessione alla rete mobile dell’operatore, come si evince dal sito downdetector.it. Nel dettaglio sul sito si legge che tra le difficoltà più segnalate il 77% riguarda ‘problemi sulla rete mobile’, il 13% ‘nessun segnale’ e il 10% un ‘totale blackout’. A essere coinvolti sono anche gli utenti di Ho.

Vodafone down, le scuse dell’operatore e il servizio ripristinato alle 14.30

Vodafone “si scusa con i propri clienti che hanno avuto disservizi nel traffico voce e dati su tecnologia 4G. L’azienda comunica di esser prontamente intervenuta per il ripristino, avvenuto a partire dalle 14.30 di oggi”. Così una nota dell’operatore dopo i problemi che si sono riscontrati in tutta Italia sulla rete Vodafone per circa due ore, dopo mezzogiorno.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo