E’ in programma giovedì 12 febbraio, alle 14.30 presso la sala stampa Camera dei Deputati, la presentazione del libro “Volti italiani, 15 storie che ci spiegano perché serve una legge sulla cittadinanza”, edito da Castelvecchi Editore, scritto da Victoria Karam (prefazione di Marco Damilano). Insieme all’autrice intervengono Ouidad Bakkali (Partito Democratico), Giorgia Rombolà (Tg3), Chiara Braga (Capogruppo Partito Democratico alla Camera). Modera Matteo Favero (Partito Democratico).

Dai social al libro

Un progetto social nato per scardinare i pregiudizi attraverso ciò che più ci accomuna: i volti e le storie. Ideato da Victoria Karam, questo libro raccoglie quindici testimonianze di cittadine e cittadini con background migratorio, restituendo un racconto corale dell’Italia contemporanea così come viene vissuta, raccontata da chi la chiama casa pur senza esserne ancora riconosciuto come cittadino. Samir è arrivato a quattordici anni dopo aver attraversato il Mediterraneo. Oggi è guida di un atleta non vedente, ma non ha potuto accompagnarlo alle Paralimpiadi perché privo di cittadinanza. Andrei, nato in Romania ma cresciuto in Italia, formatosi nelle scuole e nelle università italiane, è oggi ricercatore, senza mai essere diventato italiano a causa di continui intoppi burocratici e un reddito insufficiente, nonostante sia un dipendente statale. Accanto a queste, molte altre storie – spesso inedite – di resilienza e di ostacoli amministrativi, ma anche di conquiste e di speranze, mostrano come la cittadinanza non sia un privilegio da concedere ma un diritto da riconoscere. Perché, al di là degli esiti referendari, la battaglia per una legge giusta continua, e passa anche dalla forza di queste voci.

Chi è Victoria Karam

Nata a Salerno e cresciuta a Vicenza, si è laureata a Bologna e lavora a Bruxelles. Ha ottenuto la cittadinanza italiana solo a 22 anni perché i genitori sono brasiliani: il padre arrivò a Salerno trent’anni fa, ingaggiato da una squadra di hockey di serie A; la madre gestisce un asilo nido. La sua esperienza personale l’ha spinta a fondare Volti italiani, un progetto che racconta su Instagram storie di cittadini e cittadine con percorsi migratori alle spalle. Volti italiani è anche una rubrica settimanale sull’HuffPost, e ha avuto richiami su media come Elle, TPI, Radio Popolare e Il Giornale di Vicenza.

