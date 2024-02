Almeno due auto e un albero sono finite in una maxi voragine apertasi in via Morghen, nel quartiere Vomero, a Napoli. Paura e tragedia sfiorata poco prima dell’alba di mercoledì 21 febbraio. Una delle due auto inghiottite dalla voragine aveva due persone a bordo. Entrambe sono state soccorso dei militari dell’Esercito presenti nella zona. Successivamente sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco. I sanitari del 118 li hanno visitati e medicati, per loro non si è reso necessario il ricovero.

Secondo una prima ricostruzione, la voragine sarebbe stata causata da una perdita d’acqua. Sono a lavoro i tecnici dell’Abc (acqua bene comune) con la polizia municipale che sta gestendo il traffico nella zona. Infiltrazioni d’acqua che hanno interessato anche il primo piano di un edificio vicino, costringendo all’evacuazione di alcune famiglie residenti nella palazzina.

Il palazzo evacuato si trova in via Morghen 63, all’angolo con via Bonito. Sgomberati provvisoriamente anche anziani e bambini. L’operazione è finalizzata alla messa in sicurezza della zona e alle verifiche tecniche del caso. La strada è stata chiusa temporaneamente. L’intera zona sarebbe senz’acqua, almeno per il momento.

Dalla mattinata, presso la sala operativa della protezione civile della Prefettura di Napoli, è in corso una riunione di coordinamento e supporto agli interventi relativi alla voragine verificatasi in via Morghen.

seguono aggiornamenti

