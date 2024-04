WhatsApp e Instagram down. Problemi per l’app di messaggistica e per il social network, entrambi appartenenti alla galassia Meta di Mark Zuckerberg. Il sito downdetector, che raccoglie le segnalazioni di anomalie e guasti sulla rete, evidenzia un boom di avvisi di utenti non solo in Italia.

I problemi a WhatsApp, in particolare, appaiono diffusi a livello internazionale con l’impossibilità di inviare messaggi sia attraverso il cellulare che nella modalità web. I problemi sembrano riguardare anche Facebook e Messenger, a giudicare dai report di Downdetector.

Come avviene sempre in questi casi, su X decolla l’hashtag #whatsappdown. Il profilo WABetaInfo, sempre informato sulle novità che riguardano l’app di messaggistica, fa sapere che “WhatsApp sta avendo attualmente problemi con i server”.

Cosa fare per aggirare il blocco temporaneo del server

Errori di connessione dati o del Wi-Fi. Prima di tutto verifica che la connessione sia attiva, per farlo dal tuo dispositivo Android o iOS scorri la tendina dello smartphone verso il basso e tieni premuto sull’icona Wi-Fi oppure connessione dati.

All’interno della nuova finestra che si apre troverai il tasto per attivare o disattivare la connessione a Internet, ovviamente attivala e prova a riutilizzare WhatsApp. Per quanto concerne il Wi-Fi però, se lo smartphone è collegato al tuo router di casa, potrebbe presentarsi un errore nella verifica della password, prova a inserirla di nuovo.

Prova a reinstallare completamente l’applicazione

La memoria cache e alcune incompatibilità tra App e smartphone potrebbero costringerti a disinstallare e reinstallare WhatsApp. Per Android, entra nelle Impostazioni del tuo telefono e dopo aver selezionato la sezione Applicazioni > WhatsApp, tocca il tasto Disinstalla.

Se cancello whatsapp perdo tutti i messaggi?

No, state tranquilli. Su iPhone o iPad con l’ultima versione iOS ti basterà tenere premuta l’app sulla schermata Home e poi toccare Rimuovi app. Tocca poi Elimina app per disinstallarla da iPhone.

Completata la rimozione dell’app, potrai nuovamente scaricarla su Play Store o lApp Store.

Aggiorna l’applicazione: cancella e riscarica WhatsApp

A volte l’applicazione ti costringe ad aggiornare. Affinché tu possa aggiornare WhatsApp su Android o iOS non devi far altro che avviare rispettivamente il Play Store e l’App Store, ricercando WhatsApp tra i programmi a disposizione. Una volta trovato nel negozio digitale verifica se è disponibile una versione nuova, nel caso fosse così avvia il download e l’installazione.

In alternativa puoi andare su Google Play premere sull’icona del tuo profilo e poi andare su Gestisci app e dispositivo. Tappa poi sul menu Gestisci e poi sul tab Aggiornamenti disponibili per verificare se tra le app presenti, c’è anche WhatsApp. In caso affermativo spunta il programma e tocca l’icona di aggiornamento, accanto all’icona del cestino.

Il codice di verifica iniziale: come controllare se è corretto

Spesso accade che WhatsApp non funzioni a causa di un problema legato al processo di verifica iniziale. Se stai installando su un nuovo dispositivo l’applicazione, non dimenticare di inserire il numero di telefono valido preceduto dal prefisso del Paese di riferimento, in Italia è +39. Per non riscontrare errori puoi anche verificare tramite chiamata vocale in cui ti verrà comunicato un codice di identificazione univoco. Se hai già installato l’applicazione, rimuovila e scaricala da zero.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo