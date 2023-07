Marketa Vondrousova è diventata la donna con il punteggio più basso e la prima senza essere partita da testa di serie a vincere il torneo di Wimbledon, sconfiggendo la seconda classificata nel 2022, la tunisina Ons Jabeur, con il punteggio di 6-4, 6-4. La 24enne tennista ceca ha avuto vita piuttosto facile con i suoi morbidi colpi mancini a trovare ripetutamente il colpo desiderato.

Sotto lo sguardo di suo marito e della principessa del Galles, Kate Middleton, quest’ultima presente nel palco reale insieme a diverse ex campionesse di tennis e ad alcune star del mondo dello spettacolo, in ogni set Marketa è stata in svantaggio ma ha collezionato gli ultimi quattro game del primo, poi gli ultimi tre game del secondo e per Jabour non c’è stato nulla da fare.

“Inarrestabile”, il commento del profilo Twitter di Wimbledon, primo titolo del Grande Slam per Vondrousova, il cui punteggio più alto in un Slam prima di oggi era stata la finale di Roland Garros persa nel 2019. “Dopo tutto quello che ho passato è incredibile che io possa stare qui e tenere questo (trofeo, ndr). Il tennis è pazzesco. I ritorni non sono facili, non sai cosa aspettarti, speravo di poter tornare a questo livello e ora questo sta succedendo”, le parole della nuova regina di Wimbledon.

“Ho fatto una scommessa con il mio allenatore, se avessi vinto uno Slam anche lui si sarebbe fatto un tatuaggio: penso che andremo domani. Penso che andrò a bere un po’ di birra, sono state settimane estenuanti. Grazie ragazzi per il supporto”, ha proseguito la tennista ceca parlando al pubblico.

A Wimbledon, era arrivata solo una volta fino al secondo turno, un anno fa, Vondrousova non era stata nemmeno in grado di partecipare, presentandosi invece con un gesso sul polso sinistro riparato chirurgicamente per fare il tifo dagli spalti. Per quell’infortunio, la ceca era rimasta fuori da aprile a ottobre scendendo al 99esimo posto della classifica Wta.

Per Jabeur invece il bilancio nelle finali Slam sale a 0-3, la 28enne tunisina è l’unica donna araba e l’unica donna nordafricana ad arrivare così lontano in singolo in qualsiasi torneo del Grande Slam, ma dopo il ko all’All England Club, non ha potuto trattenere le lacrime: “Cercherò di parlare perché è molto dura. Penso che questa sia la sconfitta più dolorosa della mia carriera – ha ammesso la tunisina – Innanzitutto, voglio congratularmi con Marketa e la sua squadra per questo fantastico torneo. Sei una giocatrice straordinaria e so che hai avuto molti infortuni, quindi sono molto felice per te”.

