Woody Allen si ferma. Il regista americano, 86 anni, ha annunciato infatti il proposito di ritirarsi anche se solo dopo l’uscita del prossimo film. Il progetto della nuova pellicola, Wasp 22, inizierà a Parigi nelle prosai settimane. Dopo l’uscita del film l’obiettivo del regista è quello di dedicarsi alla scrittura di un romanzo.

Allen lo ha spiegato in una intervista al quotidiano spagnolo La Vanguardia: “La mia idea, in linea di principio, è quella di non fare più film e concentrarmi sulla scrittura“, aggiungendo che un il romanzo sarà il suo prossimo progetto. Intervista arrivata non a caso proprio in occasione della promozione del suo libro di racconti, “Zero Gravity“, pubblicato in Italia da ‘La Nave di Teseo’.

Quanto al suo ultimo film, girato interamente in francese e a Parigi, il regista anticipa alla testata spagnola che “sarà simile a “Match Point”, eccitante, drammatica e anche molto sinistra“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Vanguardia (@lavanguardia)

Una idea, quella di ritirarsi dalla regia, già ammessa ad inizio anno durante una ‘live’ su Instagram con Alec Baldwin. Parlando con l’attore, che ha diretto in ‘Alice’, ‘To Rome with Love’ e ‘Blue Jasmine’, Allen aveva ammesso che la passione per il cinema stava svanendo dopo cinque decenni passati a girare film: “Gran parte del brivido è sparito. Ora fai un film e ti ritrovi per un paio di settimane in un cinema, e poi passi allo streaming o al pay per view. Non è lo stesso. Non è così divertente per me. Ne farò un altro e vedrò come ci si sente”, aveva detto Woody Allen in quell’occasione.

Redazione

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro