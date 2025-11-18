Moltissimi siti web, tra cui il popolar e social network X, twitter per i nostalgici, hanno smesso di funzionare nel primo pomeriggio di oggi, martedì 18 novembre. Uno stop dovuto al malfunzionamento di CloudFlare, il servizio che gestisce il traffico. Le prime anomalie del gioiello di Elon Musk sono state avvertite su segnalazioni di utenti in tarda mattinata.

X non funziona, problemi di CloudFlare

E ancora al momento non è possibile visualizzare alcuna schermata del sito. Il problema non riguarda tutti gli utenti, alcuni dei quali riuscirebbero ad accedere, ma coinvolge la maggior parte dei profili. “Qualcosa è andato storto”, il messaggio d’errore in homepage. X.com non è – come detto – l’unico indirizzo web ad avere problemi. Il bug di CloudFlare sembra incidete anche su ChatGpt.

In aggiornamento

