Il 25 aprile è diventata una festa fascista a Milano. A riscrivere la storia è l’Anpi, l’associazione privata (di partigiani, che stabilisce chi ha vinto nel 1945. Il verdetto? Espulsione della Brigata ebraica dal corteo a Milano dopo trattative del tutto fallite e con le difficoltà della questura a gestire la situazione.

Nel corteo meneghino le bandiere di Israele e degli Stati Uniti non sono ben accette. Le bandiere della Palestina devono dominare la scena perché la resistenza non è più nazifascista ma antisionista, anti-imperialista, anti-Occidente. La cronaca è chiara: la Brigata Ebraica avrebbe dovuto sfilare come tutti gli anni insieme al resto del corteo. Tuttavia, all’angolo tra via Senato e Corso Venezia, dopo un’ora di trattativa, la comunità è stata deviata verso Piazza Cavour. Da qui è partita la caccia al vessillo. I manifestanti proPal, sostenuti dai centri sociali, non hanno proseguito nella marcia della manifestazione ma hanno inseguito le bandiere israeliane-iraniane-ucraine. La Brigata Ebraica è sfilata come un esercito-prigioniero all’insulto di “vergogna, vergogna”,

Alla Brigata Ebraica è stato inoltre chiesto di abbassare le proprie bandiere, ammainate come un esercito sconfitto. Cosa che non è stata chiesta a chi sventolava bandiere palestinesi. La festa di liberazione si trasforma così in una giornata di distinguo ideologico, strumentale, violento (e fascista) in cui una fazione decide in maniera insindacabile chi può partecipare e dire alla festa del 25 aprile.

La manifestazione si chiude davanti alla questura di Milano. Una delegazione della cBrigata Ebraica ha chiesto di incontrare il questore per manifestare la propria contrarietà per come è stato gestito il corteo. Milano antifascista nel 1945 si sveglia oggi, 82 anni dopo la liberazione con una pagina di vergogna del proprio 25 aprile la voce grossa, l’ideologia, le minacce. Liberazione da cosa? Viene da chiedersi cosa succederà il 25 aprile 2027. LaBrigata Ebraica sarà ancora ben accolta, come è giusto che sia ad ogni celebrazione della festa della liberazione? Oppure sarà ancora trattata come oggi?

Milano, manifestazione 25 aprile: la Brigata Ebraica esclusa dal corteo ufficiale di @PicassoAntonio pic.twitter.com/UyotzMvpLy — Il Riformista (@ilriformista) April 25, 2026

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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Antonio Picasso