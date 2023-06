Un ispettore e quattro agenti di polizia sono finiti agli arresti domiciliari nell’ambito di una inchiesta coordinata dalla procura di Verona. Gravissime le accuse nei loro confronti e relative al periodo in cui prestavano servizio al Nucleo Volanti, il reparto che pattuglia le strade della città giorno e notte. I cinque poliziotti dovranno infatti difendersi dalle accuse di tortura, lesioni aggravate, peculato, rifiuto ed omissione di atti di ufficio e di falso ideologico in atto pubblico.

Ad eseguire gli arresti, al termine della indagini condotte dalla Squadra Mobile e che riguardano un periodo compreso tra luglio 2022 e marzo 20223, altri uomini e donne con la divisa della Polizia. Indagini che si sono avvalse anche dell’uso di supporti tecnici e hanno riguardato comportamenti sfociati, secondo le accuse, anche in atti gravemente lesivi della dignità delle persone sottoposte ad accertamenti di polizia.

I destinatari delle misure cautelari erano già stati trasferiti ad altri incarichi all’indomani della chiusura delle attività di indagine e quindi da alcuni mesi. Negli sviluppi dei successivi accertamenti giudiziari, il Questore di Verona Roberto Massucci ha disposto la rimozione dagli incarichi di altro personale che, pur non avendo preso parte a episodi di violenza, si presume possa non aver impedito o comunque non aver denunciato i presunti abusi commessi dai colleghi.

LA RICOSTRUZIONE – Secondo la ricostruzione della Procura, gli agenti avrebbero in diverse occasioni pestato persone fermate per strada nel corso di controlli, poi, per allontanare responsabilità e sospetti, avrebbero anche truccare i verbali. Oltre ai cinque poliziotti destinatari della misura cautelare odierna, figurerebbero una decina di colleghi indagati.

