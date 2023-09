Ieri erano esattamente 70 anni da quel giorno in cui un ex comandante partigiano “bianco” della Brigata Val Toce, destinato poi a diventare senatore e ministro, Giovanni “Albertino” Marcora, convocava in un albergo davanti alle placide acque del Lago Maggiore qualche decina di amici per riflettere sulle prospettive della Democrazia Cristiana, il partito-guida dell’epoca appena uscito da un rovescio elettorale che aveva fatto lasciare sul terreno otto punti percentuali rispetto alle storiche elezioni di cinque anni prima.

A Villa Carlotta, l’albergo di Belgirate dove si tiene il convegno, si ritrovano numerosi giovani di belle speranze, forgiati da un lato nell’esperienza della Resistenza e dall’altro dalla fucina dell’Università Cattolica.

Il contesto dell’iniziativa è particolare: con la flessione elettorale del giugno precedente è stata bocciata la “legge truffa”, il proporzionale con premio di maggioranza voluto da De Gasperi per ovviare al rischio della partitocrazia; la DC era in crisi di linea politica e rischiava l’isolamento, e davanti al declino dello statista trentino riaffioravano nel mondo cattolico tendenze centrifughe, sia sulla destra che sulla sinistra.

Occorreva una iniziativa politica in grado al tempo stesso di scuotere il partito ed indicare una prospettiva.

Marcora ne tratteggia le linee introducendo i lavori: “Bisogna far evolvere la Dc da posizioni in sostanza conservatrici ad altre più avanzate, perchè dobbiamo recuperare al governo le forze popolari più autentiche. Il mondo cambia, va avanti, non si vive di splendide memorie. Formiamo una corrente nuova nel Partito, e propongo che si chiami “La Base” perchè richiama subito il popolo”.

E’ la nascita di quella che verrà definita la “sinistra politica” democristiana, parallela alla “sinistra sociale” che negli stessi anni andava aggrumandosi attorno alla figura di Giulio Pastore, storico leader della Cisl, che assumerà il nome di “Forze sociali” (che diventerà poi con Carlo Donat Cattin “Forze Nuove”).

L’identità della Base viene tratteggiata dal contributo di pensiero di personalità di grande livello. Un giovane irpino che aveva studiato alla Cattolica, Ciriaco De Mita, è tra i principali esponenti. Ci sono poi il novarese Gian Maria Capuani, il milanese Piero Bassetti, il fiorentino Nicola Pistelli, il siciliano Giovanni Galloni, il pavese Virginio Rognoni, per fare qualche nome.

E pongono subito il tema della modernità e della laicità, insieme con quello delle alleanze, per la definizione della prospettiva politica della Dc.

Con una batteria di giornali e di agenzie stampa, sostenuti da Enrico Mattei che ne intravede la potenzialità per fare della Dc un partito moderno in grado di guidare la tumultuosa fase della ricostruzione, rompono la tradizionale impostazione dei cattolici in politica ereditata dai popolari anteguerra e identificano nella capacità della Dc di assumere una linea politica precisa il modo con cui evitare di essere risucchiati. Sono gli anni in cui si risente ancora della “operazione Sturzo”, il tentativo di allargare a monarchici e missini la coalizione centrista in nome dell’antimarxismo, una operazione bloccata da De Gasperi ma che aveva lasciato strascichi nel mondo cattolico, e soprattutto nelle gerarchie.

“La Base” propone un rovesciamento della prospettiva: da una parte un programma di giustizia, libertà e democrazia, e dall’altro il tema delle alleanze politiche necessarie per sostenere il rinnovamento e la costruzione strutturale della Repubblica, evitando che la crisi del centrismo facesse scivolare la Dc in una sorta di “blocco d’ordine”.

Porre il tema delle alleanze significava aprirsi ad una attenzione al Partito Socialista, in una stagione in cui steccati e barriere albergavano in maniera consistente, e porre il tema del “riformismo” non in termini generici, ma in maniera strutturale ad iniziare dai temi istituzionali.

Sarà su questo crinale che la “Base” diventerà uno degli strumenti coi quali Aldo Moro, da segretario democristiano succeduto a Fanfani dopo la “rivolta” dorotea del 1959, aprirà al PSI per dare vita al primo centro-sinistra organico e ad una stagione di riforme per tutti gli anni ‘60.

Sarà lungo questo versante che, di fronte all’emergere della contestazione alla fine degli anni ‘60, Ciriaco De Mita -nel frattempo diventato vicesegretario della Dc- porrà il tema del “patto costituzionale” al Partito Comunista, offrendo la disponibilità ad una interlocuzione per il riordino di istituzioni repubblicane che – già all’epoca – mostravano la corda davanti al prorompere di una società nuova e in tumultuosa trasformazione, ma ottenendo come risposta una impostazione consociativa comunista sostanziatasi dapprima nella riforma dei regolamenti parlamentari negoziata tra Ingrao e Andreotti (che ancora oggi ingessa i lavori della Camera) e poi la proposta del “compromesso storico” berlingueriano che non affrontava il nodo della modernizzazione istituzionale della Repubblica, ma al contrario ne congelava la struttura.

Era già molto chiaro a tutti i membri della Base che il processo democratico dovesse evolvere, pena la sua involuzione con tutte le conseguenze sul piano delle garanzie di libertà per i cittadini.

Sarà su questa base che nasceranno le condizioni – nella storia della Dc – per la segreteria di Benigno Zaccagnini -che gestirà la complessa fase della solidarietà nazionale negli anni ‘70 – e poi quella di Ciriaco De Mita che tenterà invano -insieme con il rinnovamento dello scudo crociato- la riforma delle istituzioni negli anni ‘80.

Le donne e gli uomini della “Base” avvertivano con nettezza il fatto che non era fosse sufficiente una “semplice” presenza sociale, o nelle stesse istituzioni democratiche, senza una capacità di iniziativa politica sul piano delle alleanze e delle riforme. Ponendo la laicità come elemento caratterizzante, condizione che come tale assicurava libertà di dialogo e di interlocuzione senza temere anatemi o impedimenti ideologici.

Senza dimenticare la cornice sovranazionale dell’Italia, ma chiarendo da subito che la storia d’Italia era dentro la storia d’Europa.

Esigenza delle riforme, approccio laico, analisi delle scelte, sguardo europeo, individuazione delle ragioni di una linea politica, riflessioni strategiche e non tattiche su un sistema che è in crisi: sulle rive del lago Maggiore, 70 anni fa, tra la predica di un prete che aveva animato la Resistenza nel Novarese e tanti giovani che sarebbero diventati classe dirigente del Paese, si ragionava di questo.

In fondo, se ci pensiamo, cosa di più attuale, nell’Italia di oggi soffocata da un sistema politico bloccato su un bipolarismo degli estremi, inchiodata a meccanismi istituzionali arcaici e infatti in crisi, e intrappolata in una deriva nazionalista da un lato e radical-populista dall’altro?

Nell’epoca della rinascita di una prospettiva di Centro, una riflessione compiuta e una analisi di quanto la lezione della “Base” parli ancora -e tanto- alla nostra politica contemporanea sia in termini di metodo che di contenuto, non è certo un esercizio inutile.

Perchè qui risiedono gli anticorpi per guarire da una politica tanto urlata quanto sterile, che presto o tardi mostrerà la corda, ponendo a chi crede nella democrazia l’esigenza di dare una risposta ad un popolo sfibrato e deluso prima che venga attratto dagli abbacinanti e suadenti tentacoli di una via d’uscita ademocratica.

Settant’anni fa, i “basisti” evitarono lo scivolamento reazionario dell’Italia con l’intelligenza politica e la passione nelle proprie battaglie, e assicurarono la crescita democratica nella libertà al Paese.

Forse riprenderne la strada potrebbe essere una buona cosa per l’Italia.

Enrico Borghi

© Riproduzione riservata

Redazione