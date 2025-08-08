Green Arrow Capital, operatore indipendente negli investimenti alternativi e sostenibili, ha firmato un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di DeA Capital Alternative Funds SGR, società del Gruppo De Agostini attiva in private equity, special situations e NPL, oltre a mandati e fondi di fondi.

L’operazione è soggetta all’autorizzazione di Banca d’Italia e delle autorità competenti. Con questa cessione, De Agostini punta a riequilibrare il portafoglio, valorizzando il lavoro di 15 anni nella creazione di una SGR di reputazione e leadership nel settore. Per Green Arrow Capital, l’acquisizione porterà a oltre 6 miliardi di euro di patrimonio gestito “fee earning”, 32 fondi, 7 prodotti Client Solutions e 167 professionisti, con 7 strategie di investimento e una forte complementarità di competenze.

Eugenio de Blasio, Founder e CEO di Green Arrow Capital, ha dichiarato: «Siamo felici e onorati di aver siglato questo importante accordo che ci posiziona quale più grande gestore negli investimenti alternativi in Italia, con l’ambizione di competere a livello internazionale».

Green Arrow Capital persegue così la sua strategia di leadership nell’ambito in cui è specializzata. La società nel comunicato ha reso noto che, ad oggi, hanno investito nei fondi del gruppo oltre 150 investitori (di cui il 20 per cento di provenienza internazionale) riconducibili per quasi il 90% a enti istituzionali (Banche, Fondi Sovrani, Fondi di Fondi, Fondazioni Bancarie, Casse di Previdenza, Fondi Pensione e Assicurazioni).

Giampiero Cinelli