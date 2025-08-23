Nell’isola capitale della cultura si rinnova l’appuntamento con l’approfondimento e la lettura. Martedì 26, alle 19, la romantica cornice del Palazzo storico Coffee House Scotto-Capodanno ospiterà Zizza Michele, autore del libro Digitalizzazione Disinformazione Destabilizzazione (Editoriale Scientifica). Un evento promosso dall’Amministrazione locale e da diverse sigle culturali dell’isola.

Il docente dell’Università di Viterbo, in tour editoriale, sarà accolto da Rosaria Cantagallo, presidente dell’Associazione “Procida una Vita per la Cultura” e discuterà con la giornalista Tommasina D’Onofrio. Lo studioso illustrerà agli ospiti i temi che affronta nel suo libro e che, molte volte, riguardano l’esposizione al rischio della disinformazione che ogni giorno colpisce cittadini e istituzioni. Un lavoro intellettuale che punta ad aumentare, attraverso la divulgazione e il dibattito, la cultura della corretta informazione, la consapevolezza delle insidie e la capacità di resilienza.

Argomenti che suscitano interesse in una società sempre più informata attraverso i mezzi di comunicazione multimediali. Zizza dopo Procida sarà ospite in altre città tra cui Cava de Tirreni, Catania, Roma e Udine.

