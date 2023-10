La preside del liceo Majorana a Pozzuoli ha adottato una nuova regola che richiede agli studenti di mantenere le unghie corte quando frequentano le lezioni. La decisione è stata motivata dalla considerazione che le unghie lunghe possono ostacolare la partecipazione degli studenti alle ore di educazione fisica e possono comportare un rischio di infortuni.

Va notato che questa non è la prima volta che il liceo Majorana impone regole di abbigliamento. In passato, l’istituto aveva vietato l’uso di jeans strappati o con tagli, una decisione che aveva suscitato dibattiti e polemiche, compreso un episodio in cui a un ragazzo che non aveva rispettato il divieto era stato applicato dello scotch sui pantaloni.

La preside del liceo ritiene che la questione delle unghie corte non riguardi solo il decoro, ma anche la sicurezza degli studenti. Allo stesso modo, è proibito indossare braccialetti, collane o orologi che potrebbero interferire con le attività motorie. La nuova direttiva è stata approvata dopo l’ok da parte del consiglio studentesco ed è entrata in vigore il 20 ottobre.

