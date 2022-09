Non solo la settimana di stop forzato per le elezioni politiche, unico caso in Italia. Gli alunni napoletani che frequentano le scuole elementari e dell’Infanzia non potranno per il momento accedere al servizio di refezione scolastica perché il sito è da tempo in manutenzione. La mensa per i piccoli alunni è in programma dal 3 ottobre ma quando mancano pochi giorni non c’è ancora nessuna comunicazione ufficiale.

“A noi è arrivata una circolare della scuola che ci chiedeva di affrettarci entro il 30 settembre a compilare la domanda” racconta un genitore al Riformista ma “il sito non funziona e non sappiamo cosa fare”. Sul portare del comune in effetti compare la scritta “Ci scusiamo per il disagio”. Anche perché prova ad accedere al portale “refezionenapoli.it/panel/simeal_login”, dove Simeal sta per Sistemi Innovativi per i servizi scolastici, non è consentito compilare la domanda per il servizio di refezione.

Oltre al disservizio tecnico c’è tuttavia un altro aspetto da analizzare e che, probabilmente, farà ulteriormente slittare l’avvio della refezione scolastica. Ad oggi, 28 settembre, il Provveditorato non ha ancora pubblicato i calendari relativi al personale Ata in attesa dell’incarico annuale. Circostanza questa che impedisce a buona parte delle scuole pubbliche nel comune partenopeo a non poter garantire l’orario prolungato per carenza di personale.

Con l’avvio della mensa, infatti, i piccoli alunni pranzano alle 12 per poi trattenersi a scuola anche fino alle 16. Senza un numero adeguato di collaboratori scolastici, molti istituti dovrebbero obbligare il personale Ata a veri e propri tour de force dalle 7.30 del mattino alle 5 del pomeriggio. Una situazione che lo stesso Comune guidato da Gaetano Manfredi, e nello specifico l’assessora alla Scuola, la professoressa Maura Striano, dovrebbero affrontare quanto prima.

