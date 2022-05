È ancora al vertice dei botteghini Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il secondo capitolo del blockbuster della Marvel interpretato dal protagonista Benedict Cumberbatch. Ed è una notizia sconvolgente quella che arriva dal Regno Unito e che riguarda Zara Phythyan, l’attrice 37enne comparsa nella saga oggi condannata a otto anni di carcere per abusi sessuali su una ragazza adolescente. È la sentenza che ha sconvolto il mondo dello spettacolo pronunciata oggi nel Nottinghamshire.

Condannato anche il marito di Phythyan Victor Marke, considerato colpevole di aver abusato di una bambina di 13 anni con la moglie e un’altra di 15 anni da solo. L’uomo è stato condannato a 14 anni. Il giudice Mark Watson ha dichiarato che Marke è stato “la forza motrice dietro l’abuso”. Il consorte è stato accusato di aver istigato, forgiato e sfruttato in modo maniacale le fantasie malate di Zara.

Rivolgendosi a Phythian, il giudice ha dichiarato che “nonostante tu abbia negato nel controinterrogatorio di essere stata infatuata di Victor Marke, sulla base delle prove che ho sentito non nutro alcun dubbio sul fatto che la tua devianza si sia modellata a partire dall’influenza che lui ha avuto su di te fin dalla tenera età”. I due si erano conosciuti in palestra, quando lui era diventato l’istruttore di arti marziali di Phytian che si allenava per le sue parti da attrice e da stuntman.

Marke veniva da Mavis Avenue, nel Nottinghamshire, è stato accusato di quattro capi d’accusa per aver aggredito una minore tra il 2002 e il 2003. La coppia è stata accusata congiuntamente di 14 capi di accusa di abusi sessuali ai danni di una bambina tra il 2005 e il 2008. Ridotta quindi in una sorta di schiavitù negli anni. Entrambi gli accusati avevano negato ogni accusa.

La BBC riporta come una delle vittime in una dichiarazione letta in aula ha ringraziato la prima vittima che aveva denunciato gli abusi. Ha detto di essere stata una 13enne “sfacciata e socialmente problematica” che rappresentava un obiettivo facile per la coppia. “Avete rubato la mia innocenza … mi avete corrotta, mi avete lasciata incapace di creare delle relazioni sane ed equilibrate”.

