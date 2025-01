Ecco l’ennesimo, inutile, faro sulle braccia tese di Acca Larenzia. Giornali, politica, magistratura, tutti pronti a discutere, puntualizzare, discernere. È reato? Non è reato? L’apologia di fascismo è condannabile giuridicamente in queste situazioni? Servirà una commissione parlamentare per fare chiarezza sugli omicidi politici di oltre 40 anni fa?

Sicuramente non c’era modo migliore di fare promozione a Casapound, che ha organizzato la chiamata dei camerati. Con altrettanta certezza si può stabilire che siamo un paese rivolto al passato, come chi cammina al contrario, guardando sempre indietro.

Alessandro Agostinelli