Giovedì 19 agosto 1993 – Il portavoce della Conferenza di pace sull’ex Jugoslavia, John Mills, ha annunciato che le parti in conflitto hanno raggiunto un accordo per Sarajevo che per due anni sarà posta sotto l’amministrazione dell’Onu. Intanto a Mostar, assediata da cento giorni, musulmani e croati si accusano reciprocamente di compiere massacri.

Compie 40 anni Nanni Moretti ed è un compleanno di lavoro per il regista che a Roma sta finendo di girare “Caro Diario”.

Messina: arrestato un uomo di 58 anni che ha assoldato due killer affinché uccidessero suo figlio, che a suo modo di vedere lo aveva disonorato per la sua omosessualità.

In un paesino dell’appennino bolognese i residenti sono contrari a una casa vacanze per bambini sieropositivi. È stata la paura di un possibile contagio (69 contro 55) e soprattutto il turbamento dell’equilibrio economico del paese (89 contro 42) a far bocciare il progetto. “Sono un po’ amareggiata, ma non sorpresa», commenta la contessa Fiore Crespi, presidente dell’Anlaids lombarda. «L’Aids scatena paure e pregiudizi difficili da combattere e superare. Sono reazioni irrazionali, ma molto umane che con un’adeguata informazione si possono superare”.

Attentato al Cairo contro il Ministro dell’Interno. Una bomba nascosta in una motocicletta ha ucciso 4 persone, 2 agenti di scorta, 2 passanti e ferito circa 15 persone fra cui il ministro Hassm El Aify, braccio destro di Mubarak. L’attentato è opera dei fondamentalisti islamici.

Lunedì 19 agosto 2013 – Il ministro dello Sviluppo economico Zanonato garantisce l’inversione di tendenza economica a fine 2013 o al massimo da inizio 2014: il Pil tornerà a crescere. Aggiunge inoltre che tra gli obbiettivi del Governo c’è il taglio del costo dell’energia e che entro fine mese il premier Letta risolverà la questione IMU.

La mozione preparata da Francesco Boccia in vista del congresso del PD provoca scossoni nel partito. Un testo di sostegno incondizionato al governo di Enrico Letta e soprannominato “mozione delle larghe intese” ha già incassato molte risposte negative.

Prende il via il redditometro: Prima una doppia verifica sulla spese che superano il 20% del reddito familiare, poi l’accertamento fiscale. Il sistema, collegato a 128 banche dati, sarà accesso oggi e in pochi secondi fornirà i nomi dei presunti evasori, che saranno chiamati a fornire spiegazioni. I controlli saranno effettuati sugli ultimi 4 anni.

Riparte il mercato europeo delle auto a luglio +5%, Italia unico paese con il segno meno.

Polemica sui social per uno scontrino da 100 euro che comprende 4 caffè, 3 amari e il supplemento musica in un bar di Piazza San Marco a Venezia.

© Riproduzione riservata

Franco Bellacci