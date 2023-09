Mercoledì 22 settembre 1993

Otto chili di dinamite senza detonatore sono stati trovati, in seguito a una segnalazione del Sisde, nel bagno di una carrozza del Palermo-Torino. Gli inquirenti pensano ad una intimidazione, più che al tentativo di fare una strage, ma ogni opzione rimane aperta. Per i 900 passeggeri una notte di paura.

Ciampi, dopo un intervento molto applaudito alla Camera, riceve sostanzialmente il benservito, D’Alema nel suo intervento ha detto che dal 21 dicembre, quando diventerà operativa la legge elettorale, il suo partito cesserà di astenersi. Sbagliava quindi chi pensava che la bufera giudiziaria avrebbe convinto il Pds ad aspettare prima di chiedere il voto.

Boris Eltsin ha sciolto il Parlamento e ha concentrato tutti i poteri nelle mani del governo e convocato le elezioni per l’11 e 12 dicembre. Il vicepresidente Aleksandr Rutzkoi, oppositore di Eltsin e contrario allo scioglimento si è autoproclamato presidente.

Il Senato ha approvato (DC, PDS, Lega, PSI favorevoli; PRI, MSI, Rifondazione Comunista contrari) la riforma della scuola: l’obbligo scolastico sale da 8 a 10 anni, nasce un sistema diviso in licei e istituti professionali. Ogni istituto scolastico acquista completa autonomia didattica e finanziaria, mentre la formazione professionale sarà organizzata per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro. Ora il passaggio alla Camera.

Domenica 22 settembre 2013

Successo per Angela Merkel alle elezioni federali in Germania, la CDU-CSU raccoglie il 41,5%, ma il risultato dei Liberal-Democratici che non raggiungono dopo 60 anni la soglia del 5% creano le condizioni per la nascita di una grande coalizione. La SPD prende il 25,7%, la Sinistra l’8,6%, i Verdi l’7,5%. Appena sotto la soglia, con il 4,7, il partito di estrema destra Alternativa per la Germania.

Il Ministro dell’Economia diviso fra l’esigenza di far quadrare i conti del bilancio e le pressioni politiche sta pensando alle dimissioni.

Bo Xilai, già ministro del commercio in Cina, definito il campione della “nuova sinistra cinese”, composta da maoisti e da social-democratici delusi dalle recenti riforme economiche di matrice neoliberista e dalla crescente diseguaglianza economica, è stato condannato all’ergastolo per i reati di corruzione, appropriazione indebita e abuso di potere.

Da qualche giorno in corrispondenza dell’uscita dei nuovi Iphone 5 è uscito l’aggiornamento del nuovo sistema operativo IOS7, che contiene nuove misure di sicurezza in caso di furto e smarrimento, per questo motivo la polizia di New York sta distribuendo un volantino che invita a scaricare l’aggiornamento del sistema operativo.

