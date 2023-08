Giovedì 26 Venerdì 27 agosto 1993 – La radio militare palestinese annuncia che, a seguito di una trattativa segreta durata mesi ad Oslo, è stato raggiunto un accordo tra Israele e l’OLP su Gaza e Gerico a sottoscriverlo il capo della diplomazia israeliana Shimon Peres e Mahmud Abbas “Abu Mazen”. Il Primo Ministro Yitzhak Rabin non nutre però molte illusioni e anche dentro l’OLP ci sono molte voci contrarie a quella del leader Yasser Arafat.

Il Governo pensa che i cantieri dell’alta velocità ferroviaria e quelli autostradali creeranno fra i 65.000 e i 70.000 posti di lavoro, ma i Verdi annunciano battaglia.

Nella classifica OCSE sulla pressione fiscale dei principali paesi l’Italia è al 9° posto con il 42,4% nel 1980 era al 13° con il 30,2%.

Il primo turno del campionato di calcio prossimo all’inizio inizierà con 30 minuti di ritardo. I calciatori solidarizzano con 4 giocatori del Bologna licenziati dal Giudice Fallimentare. Polemiche per questo sciopero, perché secondo molti non guarda alle difficoltà del paese reale.

Il Consiglio dei Ministri ha deciso che le reti private nazionali dovranno scendere da 9 a 8 (le tre reti Fininvest, Telemontecarlo, Rete A e Video Music più le due a pagamento Tele+, inoltre rimarranno in onda fino al riordino dell’etere anche Rete Capri e Elefante), scomparirà così una delle tre reti di Tele+, che sempre per il decreto, avrà un anno di tempo per migrare sul cavo o sul satellite.

Lunedì 26 Martedì 27 agosto 2013 – A 36 ore dal Consiglio dei Ministri decisivo sulla rata IMU di dicembre PD e PDL sono divisi da due miliardi di euro, che saranno trovati con l’aumento di tasse su giochi, alcolici e sigarette. L’IMU cambierà nome e la sua applicazione sulla prima casa sarà decisa dai comuni.

Grecia: la Troika UE-BCE-FMI è possibilista su un nuovo intervento fra gli 8 e gli 11 miliardi, sarebbe il terzo salvataggio, molto più leggero dei due precedenti che insieme sommano 240 miliardi. In autunno la decisione definitiva.

Crescono, in Germania, le naturalizzazioni di persone provenienti dai Paesi europei in crisi: nel 2012 oltre 2.200 italiani hanno chiesto e ottenuto la cittadinanza tedesca, il 29% in più rispetto all’anno precedente. Molto più marcato il fenomeno per i greci, con una crescita dell’82% rispetto al 2011, per un totale di 4.167 cittadini naturalizzati. Le domande in costante calo fra il 2000 e il 2008 sono tornate a crescere con l’inizio della crisi e queste domande sono più alte nei lander più ricchi.

Nuova polemica per uno scontrino finito su twitter: 120 euro per 4 succhi di frutta, un bicchiere di vino e un analcolico alla frutta in un esclusivo locale della Sardegna, fra le tante critiche anche quelle di Flavio Briatore “chi ha questi prezzi dovrebbe essere multato, è una vergogna!”

