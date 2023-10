Mercoledì 6 ottobre 1993

Accordo sulla Minimum Tax. La tassa sarà già cancellata dal 1993, ma chi non rispetterà i valori minimi previsti, invece di dover pagare in automatico la differenza, sarà sottoposto ad accertamento fiscale. Si è svolto al Cairo il primo vertice fra israeliani e palestinesi dopo la firma degli accordi del 13 settembre. Finito il tempo del trionfalismo, è arrivata la fredda atmosfera delle trattative concrete. Nonostante i volti tesi dei due leader, Rabin e Arafat, entrambe le parti concordano nel dire che l’incontro va considerato «molto positivo».

Michael Jordan, considerato il più grande giocatore di basket di sempre, in una conferenza stampa ha comunicato la decisione di lasciare la pallacanestro, decisione presa anche a seguito della morte improvvisa del padre. Ha dichiarato di non avere più nulla da dimostrare, avendo già raggiunto il massimo (Jordan dopo una parentesi nel baseball, tornerà sulla sua decisione e riprenderà la sua carriera di cestita nei Chicago Bulls).

Durissimo intervento di Boris Eltsin ai dirigenti dei soviet regionali, li ha invitati a sciogliersi pacificamente “La democrazia dev’essere pronta a difendersi con la forza, e non ci sarà alcun perdono generalizzato per i fascisto-comunisti che hanno intrecciato insieme svastica e falce e martello con l’obiettivo comune di istituire una dittatura sanguinosa». Alle ore 14 terminerà l’ultimo turno del picchetto d’onore al mausoleo di Lenin.

Domenica 6 ottobre 2013 – Le regioni tengono bloccati 1,3 miliardi di euro per le assunzioni degli under 30. Il Governo aveva girato risorse del Fondo sociale europeo (più il cofinanziamento italiano) per devolverli al bonus assunzioni, ma Veneto e Piemonte non hanno impegnato i 150 milioni non impegnati, il Lazio 200, la Lombardia circa 100 e la Toscana una settantina. Per questo le oltre 7.000 offerte di lavoro arrivate dalle imprese a tempo indeterminato non si sono potute concretizzare.

Dal 2000 le bollette per il pagamento delle tasse sui rifiuti sono aumentate del 67% e quest’anno l’importo medio dovrebbe attestarsi attorno ai sui 450 euro a famiglia. Tra il 2000 ed il 2013 l’aumento delle bollette relative al servizio di asporto rifiuti è stato del 67% passando da un esborso medio di 270 euro a 450.

© Riproduzione riservata

Franco Bellacci