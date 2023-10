Domenica 3 ottobre 1993

La Battaglia di Mogadiscio, iniziata come una veloce operazione per la cattura di alcuni signori della guerra, diventa una cruenta battaglia urbana, durata due giorni, alla fine della quale gli statunitensi contano 19 morti. (L’impatto nell’opinione pubblica statunitense fu notevole, 6 mesi dopo le truppe Usa si sarebbero ritirate dalla Somalia. E anche il successivo atteggiamento attendista in Ruanda, Bosnia e Haiti fu una conseguenza di questa vicenda. Raccontata da Ridley Scott nel film “Black Hawk Down”, a sua volta basato sul saggio di Mark Bowden pubblicato in Italia con il titolo “Falco nero. Una storia vera di uomini in guerra”).

Polemiche in seguito alle parole del Presidente Scalfaro, che ai giornalisti ha detto che se i collegi elettorali fossero stati pronti, avrebbe sciolto le Camere dopo il voto ha aveva negato l’arresto di De Lorenzo. Per la DC “le Camere si sciolgono quando c’è un blocco istituzionale e non per un voto, benché spiacevole e non condiviso, del Parlamento”. D’accordo con Scalfaro Lega Nord e Pds.

Il Ministro delle Finanze Gallo avverte che se anche l’aula della Camera confermasse la scelta della Commissione Finanze di cancellare la Minimum Tax serviranno nuove tasse per un valore comprese fra i 1.500 e i 2.000 miliardi.

Giovedì 3 ottobre 2013

Il naufragio di un’imbarcazione libica a poche centinaia di metri da Lampedusa ha provocato 368 morti accertati e circa 20 dispersi. Si tratta di una delle più gravi tragedie marittime nel Mediterraneo. I superstiti salvati sono stati 155, di cui 41 minori, solo uno accompagnato dalla famiglia. Dal 2016 il 3 ottobre diventerà “la Giornata della Memoria e dell’Accoglienza”. La ricorrenza è stata istituita per ricordare e commemorare tutte le vittime dell’immigrazione e promuovere iniziative di sensibilizzazione e solidarietà.

Il Governo sembra uscire rafforzato dal voto di di fiducia ricevuto dal Parlamento, la decisione del PDL di votare la fiducia però non sembra sufficiente per evitare la scissione guidata da Angelino Alfano.Il giornalista della Stampa Massimo Numa, che da anni segue gli scontri nel territorio dell’Alta Velocità, ha ricevuto un Hard Disk, che lo ha insospettito. Esaminato si è rivelato contenere più di un etto di esplosivo, che avrebbe potuto uccidere.

Tutti i parchi nazionali degli Stati Uniti, la Statua della Libertà sono chiusi. È una delle conseguenza della mancata approvazione del bilancio federale degli Stati Uniti, che ha provocato lo shutdown. 800.000 dipendenti pubblici ritenuti non essenziali, su 2 milioni totali, sono stati licenziati, i restanti sono stati invitati a presentarsi al lavoro, senza sapere però quando saranno retribuiti.

Franco Bellacci