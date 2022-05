Accoltellato dopo una partita di calcetto, dopo la mezzanotte. È quanto accaduto nella notte a Napoli: la persona ferita si chiama Salvatore Del Duca, 26 anni, curato al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli per ferite con oggetto da punta o taglio nella regione sacrale centrale e al fianco destro.

Per lui, medicato e dimesso dai medici dell’ospedale, la prognosi è di 10 giorni. Al Cardarelli è intervenuta poco prima delle due di notte una pattuglia dei carabinieri della Compagnia Vomero: i militari sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Stando ad una prima ricostruzione, ancora da verificare, il 26enne sarebbe stato ferito in via Gaetano Quagliariello, non lontano dall’ospedale Monaldi, al termine di una partita di calcetto.

