Aveva puntato all’acquisto di alcuni pastori per completare il suo presepe, individuando i pezzi mancanti su un sito web spagnolo: un affare, di spedizione incluse, per un agricoltore che pota l’uva e il figlio vestito di cenci che regge una sporta di vimini. L’acquirente non è lontano dal cuore di Napoli e dai negozi di San Gregorio Armeno, ma la folla lo scoraggia e decide così di ricorrere al web.

Ma quando nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 gennaio, è arrivato a casa il corriere col pacco, è giunta la sorpresa. All’interno non c’erano tracce di pastori ma ben 10 chili di marijuana sottovuoto, pronta per essere messa sul mercato “al dettaglio”.

La storia arriva da San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. L’uomo ha immediatamente avvertito i carabinieri, che giunti nella sua abitazione hanno ovviamente provveduto al sequestro dello stupefacente.

Ai militari sono state affidate anche le indagini per risalire alla ‘filiera’ della vendita della droga giunta a sorpresa al posto dei pastori per il presepe. E resta anche un po’ di curiosità per conoscere la reazione di chi attendeva 10 chili di “erba” e si è ritrovato padre e figlio in terracotta…

Redazione

Fabio Calcagni