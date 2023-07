Addio alla cantante e attrice Jane Birkin, trovava senza vita nella propria abitazione a Parigi. Aveva 76 anni, era nata a Londra e aveva la doppia cittadinanza, britannica e francese. Birkin è nota per la sua lunga relazione, anche artistica, con il cantante e compositore francese Serge Gainsbourg negli anni ’60 e ’70 e per il lutto relativo alla scomparsa della giovane figlia, Kate Barry, nel 2013.

Secondo quanto riferisce Le Parisien, l’artista domenica è stata trovata senza vita nella sua casa parigina. La cantante aveva recentemente cancellato dei concerti per motivi di salute in seguito a una lieve forma di ictus. “Sono sempre stata una grande ottimista, e mi rendo conto che ho ancora bisogno di un po’ di tempo per poter esibirmi di nuovo sul palco e con voi”, aveva scritto in un comunicato a maggio annunciando le cancellazioni dei suoi spettacoli.

Nata a Londra nel 1946, si è trasferita in Francia alla fine degli anni ’60. Dopo un primo matrimonio con il compositore John Barry, dal quale ha avuto una figlia Kate, morta nel 2013, ha incontrato Serge Gainsbourg con cui ha avuto un’altra figlia Charlotte, anche lei attrice e cantante.

Jane Birkin sposò infatti a 17 anni il compositore inglese John Barry, 13 anni più grande di lei. Tre anni dopo, lui la lasciò e lei decise di tentare la fortuna a Parigi.

Con Gainsbourg, conosciuto durante le riprese di Slogan nel 1968, formò una coppia iconica, che lanciò Jane Birkin in vetta alle classifiche nel 1969 con l’indimenticabile duetto “Je t’aime… moi non plus“.

Cantante, ma anche attrice, sceneggiatrice e regista, ha recitato in molti film, come ‘La Piscina’ con Alain Delon, ‘Una donna come me’ con Brigitte Bardot o ‘La Fille prodigue’ con Michel Piccoli, e si era cimentata anche a teatro.

Con Gainsbourg ebbe una figlia, Charlotte, e la coppia rimase insieme oltre dieci anni, ma anche dopo la fine della relazione Jane continuò a cantare le canzoni che lui scriveva per lei. Nel 1980 si unì al regista Jacques Doillon, con il quale rimase 13 anni ed ebbe un’altra figlia, Lou.

