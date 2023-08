Addio a Roberto Colaninno, mantovano (ma originario di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari) classe 1943: aveva compiuto ottant’anni il 16 agosto scorso. L’imprenditore che ha guidato colossi come Olivetti, Telecom e Piaggio è scomparso nelle prime ore di sabato 19 agosto. La notizia della morte è stata ufficializzata da Omniaholding, la holding di controllo della famiglia. Sposato e padre di Matteo e Michele, quest’ultimo amministratore delegato e direttore generale di Immsi, i funerali di Colaninno si svolgeranno a Mantova in forma privata.

Il nome di Colaninno è legato alla Piaggio, società che controllava attraverso la Immsi e di cui era presidente e amministratore delegato. Nel 2008 celebre la visita al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per mostrargli i mezzi del gruppo in occasione del sessantesimo anniversario. Negli anni Piaggio cresce ed ora opera con diversi marchi, oltre al proprio: Vespa, Gilera, Scarabeo, Aprilia, Moto Guzzi, Derbi, Ape, Piaggio Veicoli Commerciali.

L’Italia piange uno dei principali protagonisti della finanza e dell’industria del Bel Paese degli ultimi 50 anni. Cavaliere del lavoro dal Duemila, dagli esordi nel 1969 alla Fiaam, azienda mantovana di componentistica auto, fino all’Olivetti e alla Telecom, ha concluso la sua carriera da imprenditore alla Piaggio, di cui era presidente e amministratore delegato.

Dopo la Fiaam, Colaninno nel 1981 fonda a Mantova la Sogefi, sempre componentistica auto, che quota in Borsa. Nella metà degli anni Novanta diventa ad della Olivetti, azienda in crisi che rilancia ampliando gli orizzonti e trasformandola da azienda d’informatica in una holding di telecomunicazioni. Nel 1998 vende per oltre 7 miliardi di euro Omnitel, all’epoca secondo gestore nazionale dei cellulari.

Un anno dopo, nel febbraio 1999, lancia l’Opa su Telecom Italia, una scalata da 60 miliardi di euro, conclusa con la conquista del 51% della società. In Telecom, Colaninno diventa presidente e amministratore delegato, e presidente di Tim. Nel 2001 ci sarà quindi l’uscita in favore della Pirelli.

Omniaholding e Omniainvest sono le società holding e di investimento da lui costituite, attraverso le quali nel 2002, dopo aver avvicinato la Fiat, compra la Immsi: quotata in Borsa e dedita all’immobiliare. Allarga allora il perimetro e acquista il controllo di Piaggio e Intermarine, e siamo arrivati al 2003.

Nel 2008 viene costituita, in seguito a una iniziativa di Silvio Berlusconi, nasce la Compagnia Aerea Italiana, una società-veicolo che intende acquisire l’Alitalia, di cui Colaninno è stato presidente. Infine nel 2015 diventa presidente della nuova Alitalia SAI, quella nata con l’ingresso di Etihad. Due anni dopo esce dal consiglio di amministrazione.

“A nome di tutte e tutti abbraccio forte Matteo. Tuo papà è stato un grandissimo imprenditore ma prima di tutto una figura straordinariamente importante per te e per la tua famiglia. Ti siamo vicini e sappiamo che stai affrontando il dolore di questo momento con la forza della fede e con la tenacia di cui ci hai sempre dato prova in questi anni. Forza Mat!”. Questo il messaggio di Matteo Renzi inviato nella chat dei dirigenti di Italia Viva dopo la scomparsa a 80 anni di Roberto Colaninno.

