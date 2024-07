Addio a Shannen Doherty, la celebre attrice americana, nota al grande pubblico per aver preso parte al cast di Beverly Hills 90210 e Streghe è morta quest’oggi all’età di 53 anni.

Chi era Shannen Dohert, dal ruolo di Brenda Walsh in Beverly Hills 90210 a quello di Prue in Streghe

Negli anni ’90 aveva interpretato il ruolo di Brenda Walsh nella fortunata serie tv. Uscita nell’ottobre 1990 e che ha lasciato dopo la quarta stagione, nel 1994. L’attrice stava lottando da tempo contro un cancro al seno, che le era stato diagnosticato per la prima volta nel 2015. Shannen Dohert conquistò il pubblico a cavallo del duemila interpretando anche il ruolo di Prue Halliwell in Streghe (di cui ha diretto anche diversi episodi), esperienza terminata prematuramente a causa di problemi personali con le colleghe. È stata attivista e conduttrice televisiva.

Le ultime volontà

Lo scorso gennaio, nel suo podcast ‘Let’s be clear’, ha condiviso l’evoluzione della sua malattia, ribadendo la sua determinazione a non arrendersi e il suo profondo amore per la vita. Tuttavia, ha anche rivelato di aver già predisposto i dettagli del suo funerale. “So che possono sembrare discorsi macabri, ma devo affrontarli, perché so che succederà e che me ne sto andando”, ha dichiarato Doherty, spiegando la sua volontà di essere cremata: “Desidero che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre. Poi vorrei che le nostre ceneri fossero disperse in un luogo che io e mio padre amavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso momenti preziosi”.

La carriera

Shannen Doherty era figlia di un bancario e di una proprietaria di un salone di bellezza. Iniziò la sua carriera nel 1982 con un piccolo ruolo nel film “Night Shift – Turno di notte” di Ron Howard e interpretando Jenny Wilder nella serie “La casa nella prateria”. Durante gli anni ’80, apparve in famose serie televisive come “Magnum, P.I.”, “21 Jump Street” e “Airwolf”, e dal 1986 al 1988 fece parte del cast di “Vita col nonno”. Nel 1989, recitò nel film “Schegge di follia” accanto a Winona Ryder. Su Beverly Hills 90210 ha dichiarato: “Brenda (il suo personaggio, ndr) è stata la mia fortuna e allo stesso tempo una grande fonte di infelicità. Mi ha portato a diventare autodistruttiva”, disse, ricordando come ogni sua intemperanza sul set finisse sui tabloid. Tanti i problemi caratteriali, tanto che nel 1996, fu costretta a frequentare un corso di autocontrollo dopo aver rotto con una lattina di birra il finestrino dell’auto di un ragazzo. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata brevemente sposata con Ashley Hamilton, figlio di George Hamilton, e con il giocatore di poker Rick Salomon. Nel 2011 ha sposato Kurt Iswarienko, fotografo da cui ha chiesto il divorzio nel 2023.

L’annuncio della morte

“È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell’attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia”, ha confermato Leslie Sloane, addetta stampa di lunga data dell’attrice, in una dichiarazione esclusiva a People. “Devota figlia, sorella, zia e amica, era circondata dai suoi cari e dal suo cane, Bowie”, ha continuato Sloane. Di recente, le metastasi si erano estese anche al cervello, peggiorando rapidamente il suo stato di salute.

Luca Frasacco