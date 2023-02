Addio a Elena Franchini, l’ex sciatrice stroncata da un tumore all’età di 37 anni. Si è spenta nella sua abitazione di Solato, in provincia di Brescia. Nei mesi scorsi aveva scoperto una recidiva della malattia che l’aveva colpita una prima volta nel 2018 costringendola, due anni dopo, a lasciare definitivamente l’attività agonistica. Nella sua carriera ha vinto un argento ai mondiali del 2005 e due gare nella Coppa del Mondo di sci.

Amica della campionessa Sofia Goggia, che nei giorni scorsi dopo la vittoria della prima tappa della Coppa del Mondo di sci le aveva dedicato il successo: “Elli è per te, voglio dedicare la vittoria a Elena Franchini che sta attraversando un momento delicato”.

In una recente intervista al Corriere della Sera aveva raccontato il ritorno della malattia: “Ad agosto, alla fine del mese ho cominciato le prime cure. Una recidiva. La prima volta ero guarita completamente. Ma purtroppo, e me ne sto accorgendo in questi giorni in ospedale, di recidive ne capitano tante. Ci sono cose che non puoi comandare, l’ho imparato dalla malattia e anche dallo sci”.

Nel 2018, quando comparve per la prima volta la malattia, Franchini spiegò di essere “costretta a fermarmi per curarmi”. L’annuncio arrivo a poche settimane della Olimpiadi di Pyeongchang in Corea del Sud.

La velocista azzurra, la maggiore delle sorelle Fanchini (Nadia e Sabrina), nel 2019 stava per tornare a competere ma un grave infortunio (si ruppe il perone) le precluse definitivamente la carriera.

