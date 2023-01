Tragedia in Nepal dove un aereo con 72 persone a bordo si è schiantato in fase di atterraggio. Sono almeno 40 le persone che hanno perso la vita e che si trovavano all’interno del volo ATR-72 della Yeti Airlines. L’incidente a Pokhara, a circa 200 km a nord-ovest dalla Kathmandu.

“Ci sono 68 passeggeri a bordo e quattro membri dell’equipaggio”, ha fatto sapere Sudarshan Bartaula, “i soccorsi sono a lavoro, al momento non sappiamo se ci siano sopravvissuti“. Tra i passeggeri molti stranieri stranieri: cinque indiani, 4 russi, un irlandese, 2 sudcoreani, un francese, un argentino, un australiano.

Non si conoscono per il momento le cause dell’incidente. Le immagini della sciagura pubblicate dal sito di Nepal Live Today mostrano infatti il logo del disastro con diverse abitazioni sullo sfondo. Al suo impatto al suolo, vicino al fiume Seri, l’aereo ha preso fuoco e altre immagini e video pubblicate dai media asiatici mostrano dense colonne di fumo provocate da parti del velivolo in fiamme.

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf

— Aerowanderer (@aerowanderer) January 15, 2023