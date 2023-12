Calci e pugni di una violenza impressionante ai danni di un anziano di 70anni. Un episodio che ricorda l’aggressione di qualche settimana fa a Gianpaolo Matteuzzi, ex atleta di livello, è stato strattonato e preso a calci e pugni davanti ai passanti che hanno assistito alla scena senza intervenire.

L’aggressione in centro a Firenze: a due passi da Santa Croce

È stato pestato a sangue, a due passi da Santa Croce, una delle piazze più amate dai turisti di tutto il mondo. L’anziano è stato aggredito a pochi metri da casa sua poco dopo l’ora di pranzo.

L’orrore è stato immortalato in un video

Sono le 13.40 del 27 dicembre quando il 70enne attraversa via de’ Bentaccordi in direzione Santa Croce, affollatissima di visitatori. Dopo soli pochi passi ad attenderlo un uomo che si scaglia contro di lui, lo insegue e lo scaraventa contro il muro. Calci sullo stomaco, lungo la schiena, poi in testa. La vittima rotola verso il muro.

“Il cane si tiene legato al guinzaglio” il motivo del pestaggio

L’uomo scappa mentre la vittima resta stesa a terra. Sul posto, sono intervenuti le forze dell’ordine e i sanitari del 118 che hanno trasportato il 70enne in ospedale, I motivi che hanno portato al pestaggio non sono al momento chiari e saranno le forze dell’ordine a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Secondo alcune testimonianze, l’aggressore gli avrebbe farfugliato frasi del tipo “il cane si tiene legato”.

