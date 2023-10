Una brutale aggressione in centro a Firenze e in pieno giorno. In via degli Orti Oricellari, un anziano di 91anni è stato aggredito mentre camminava a piedi nei pressi della sua abitazione. La vittima Gianpaolo Matteuzzi, ex atleta di livello, è stato strattonato e preso a calci e pugni davanti ai passanti che hanno assistito alla scena senza intervenire

L’aggressore, un ragazzo di origine straniera, ha aggredito l’uomo alle spalle spintonandolo e picchiandolo allo scopo di portargli via l’orologio. Il signor Matteuzzi, un uomo prestante nonostante l’età avanzata, reagisce colpendo il suo aggressore con un sacchetto che aveva in mano. I due cadono a terra ma l’aggressore riesce comunque a strappare l’orologio dal polso dell’anziano. Tutto questo davanti alle persone che passano senza prestargli soccorso, come si evince dalle immagini delle telecamere di un albergo poco distante, che hanno registrato tutto. Ed è stato proprio il titolare della struttura ricettiva che, vedendo quelle riprese, è corso in strada per aiutare l’uomo. “C’era gente per strada, ma nessuno mi ha aiutato”, spiega amaramente l’uomo al Corriere fiorentino.

Matteuzzi ha portato immediatamente il video ai carabinieri che hanno avviato le indagini e pochi giorni dopo è potuto entrare in possesso del suo prezioso orologio, un regalo della famiglia Agnelli per i suoi 30 anni di lavoro in ditta. Si può definire una disavventura finita bene quella del signor Matteuzzi, che però non si rassegna: “C’è qualcosa che mi turba: non riesco a rassegnarmi all’idea che Firenze sia cambiata. Ciò che colpisce è l’indifferenza della gente. Rivedo la scena dell’altro giorno come fosse un film. Nessuno è intervenuto”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo