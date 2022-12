“Si sono avvicinati in scooter e senza motivo hanno cacciato fuori la pistola, sparandomi alla gamba”. E’ la versione di un ragazzino di appena 16 anni, incensurato, ferito da un colpo d’arma da fuoco alla gamba sinistra a Napoli. L’episodio, secondo quanto riferito dal giovane, è accaduto poco dopo le 12 di oggi, lunedì 19 dicembre, lungo il Corso Garibaldi, in direzione piazza Carlo III.

Il giovane è stato soccorso e portato al pronto soccorso dell’ospedale del Mare di Ponticelli, dove è stato assistito dai sanitari: non è in pericolo di vita ed è stato giudicato guaribile in 10 giorni. Indagini in corso da parte della polizia che sul luogo indicato dal 16enne ha trovato tracce ematiche ma, per il momento, alcun bossolo.

seguono aggiornamenti

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo