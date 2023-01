E’ stato ucciso tra la folla la sera di San Silvestro a poche ore dal nuovo anno. Raggiunto da almeno tre proiettili alle spalle mentre stava entrando in una salumeria, forse per comprare le ultime cose prima del cenone di Capodanno. E’ di chiara matrice camorristica l’omicidio avvenuto poco dopo le 18.30 del 31 dicembre ad Afragola, popoloso comune in provincia di Napoli, dove Luigi Mocerino, un uomo di 37 anni con precedenti per droga, è stato ammazzato in strada nonostante la presenza di numerose persone.

L’omicidio è avvenuto in via Domenico Mocerino. Il cadavere della vittima, originaria di Acerra (Napoli), è stato trovato dai carabinieri tra la sua auto, una Toyota Yaris parcheggiata in seconda fila e un’altra vettura in sosta. Probabile che Mocerino, una volta resosi conto di essere finito nel mirino dei killer (sarebbero due gli uomini entrati in azione), abbia provato a rifugiarsi dietro la sua auto prima di stramazzare al suolo.

Inutili i soccorsi del 118. Al loro arrivo l’uomo era già deceduto. Adesso saranno le indagini dei carabinieri a far luce sull’efferato omicidio avvenuto a poche ore dalla fine del 2022. Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per provare a ricostruire il percorso dei killer e chiarire la dinamica di quanto accaduto in un comune, come quello di Afragola, dove durante le festività natalizie è stato registrato più di un agguato di natura malavitosa, per fortuna con feriti lievi.

