Agguato a Ponticelli, periferia est di Napoli, dove in mattinata un uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. I carabinieri della Compagnia di Poggioreale sono intervenuti intorno alle 10 in via Argine, al civico 91, dove hanno trovato il cadavere dell’uomo, verosimilmente colpito e ucciso da colpi d’arma da fuoco. La vittima è Emanuele Pietro Montefusco, che il prossimo 30 settembre avrebbe compiuto 49 anni.

Indagini in corso per chiarire la dinamica di quanto accaduto. L’ipotesi principalmente battuta è quella dell’agguato di camorra nell’ambito della guerra tra i clan di Napoli est. A Ponticelli, nonostante i numerosi arresti degli ultimi anni, da tempo è in corso una guerra tra il clan De Micco-De Martino e i De Luca Bossa-Minichini-Casella.

Agguato a Ponticelli, pochi giorni fa la condanna contro il cartello del Lotto 0

Nei giorni scorsi quest’ultimo cartello, attivo soprattutto nel Lotto Zero di Ponticelli, è stato duramente colpito nel corso del processo con rito abbreviato. Condanne per decine di esponenti dell’organizzazione per un totale di 540 anni di carcere.

