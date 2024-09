Un agguato a Scampia ieri sera, in via Ghisleri, ha portato alla morte di un uomo all’interno di un salone da barbiere. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti alle ore 23, costatando la morte del ragazzo. Secondo le prime ricostruzioni, è stato un individuo dal volto coperto ad entrare nel locale e ad aprire il fuoco contro la vittima, fuggendo poi rapidamente su un’auto dove lo attendeva un complice. Sul posto è arrivata la Scientifica per i rilievi del caso. La Squadra Mobile sta indagando per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Agguato a Scampia, morto Camillo Esposito

La vittima è stata identificata come Camillo Esposito, un 29enne con precedenti per rapina e porto abusivo d’armi. Le autorità stanno ora esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e verificando la presenza di eventuali testimoni.

